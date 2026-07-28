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Rosja i Korea Północna kończą budowę pierwszego mostu drogowego, który ma połączyć oba kraje. Jak ostrzegają członkowie ukraińskiej organizacji praw człowieka Truth Hounds, nowa przeprawa może posłużyć do transportu żołnierzy i sprzętu na potrzeby wojny w Ukrainie.

Budowa mostu drogowego łączącego Koreę Płn. z Rosją, zdjęcia z kwietnia tego roku Rosja i Korea Północna kończą budowę kluczowego mostu. Eksperci ostrzegają przed tajnym planem

Budowa mostu drogowego łączącego Koreę Płn. z Rosją, zdjęcia z kwietnia tego roku Rosja i Korea Północna kończą budowę kluczowego mostu. Eksperci ostrzegają przed tajnym planem / AFP/East News

Most drogowy powstaje nad rzeką Tuman, łącząc rosyjski Chasan z północnokoreańskim Tumangang. To odległy, słabo zaludniony fragment granicy. Po stronie Korei Północnej budowa została już zakończona, wraz z infrastrukturą celną i sanitarną. Rosja natomiast wciąż nie podała daty otwarcia przeprawy. Początkowo podawano, że będzie to 19 czerwca.

Władze Rosji i Korei Północnej twierdząc, że celem budowy mostu jest rozwój handlu i turystyki.

Historyczny gest w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał światu swoją następczynię Kim Dzong Un pojawił się publicznie wraz ze swoją córką Dzu Ae podczas obchodów 73. rocznicy zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. To pierwsza taka sytuacja, gdy młoda następczyni towarzyszy ojcu podczas tak ważnych uroczystości, co wywołuje…

Prawdziwy cel - korytarz wojskowy?

Co innego twierdzą jednak członkowie ukraińskiej organizacji praw człowieka Truth Hounds. Swoimi ustaleniami podzielili się z dziennikarzami brytyjskiego „Guardiana”. Według nich celem jest stworzenie korytarza logistycznego o charakterze wojskowym.

Nazar Myhun, który kierował badaniami w Truth Hounds, podkreśla, że o wiele łatwiej jest uniknąć monitoringu satelitarnego, korzystając z dróg niż z sieci kolejowej.

Sieć drogowa Rosji i Korei Północnej jest znacznie gęstsza niż sieć kolejowa, co utrudnia jej całościowe obserwowanie. Załadunek i rozładunek ciężarówek może odbywać się również znacznie szybciej niż w przypadku wagonów kolejowych.

„Rodzaj wagonu kolejowego widocznego na zdjęciu mówi wiele o ładunku, a niektóre kategorie towarów są przewożone w otwartych wagonach, co pozwala na ich identyfikację” – powiedział Myhun dziennikowi „Guardian”.

Ciężarówki na zdjęciach satelitarnych niemal zawsze wyglądają tak samo – mówi Myhun.

Jak dodaje, ładunki drogowe można ładować w dowolnym miejscu, w przeciwieństwie do pociągów, których załadunek odbywa się w oparciu o kilka stałych węzłów kolejowych.

Ekonomiczny sens pod znakiem zapytania

Chociaż oficjalnie most ma służyć rozwojowi handlu i turystyki, eksperci podkreślają, że ekonomiczne uzasadnienie inwestycji jest wątpliwe. Koszt budowy przekroczył 100 milionów dolarów, podczas gdy wartość wymiany handlowej między krajami w 2024 roku wyniosła zaledwie 34 miliony dolarów.

Turystyka z Rosji do Korei Północnej jest nadal ściśle kontrolowana i w dużej mierze ogranicza się do wycieczek z przewodnikiem. W ubiegłym roku Koreę Płn. odwiedziło ok. 10 tys. rosyjskich turystów. Pjongjang, do którego przyjeżdża większość zagranicznych turystów, leży ponad 500 km od przeprawy.

Północnokoreańscy żołnierze walczą w Ukrainie

Budowa mostu rozpoczęła się po podpisaniu przez Władimira Putina i Kim Dzong Una strategicznego paktu w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu Korea Północna dostarcza Rosji żołnierzy, amunicję artyleryjską i pociski balistyczne na potrzeby wojny w Ukrainie.

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Rosja szykuje się na przyjęcie kolejnych 30 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy. Dotychczas w walkach po stronie Rosji miało zginąć ponad 2 tysiące północnokoreańskich wojskowych.