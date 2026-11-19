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Władimir Putin na szczycie APEC w chińskim Shenzhen przekonywał, że Rosja jest integralną częścią regionu Azji i Pacyfiku. Zachęcał państwa do korzystania z rosyjskich szlaków tranzytowych i oferował współpracę m.in. w energetyce jądrowej, sztucznej inteligencji oraz technologiach cyfrowych.

W swoim wystąpieniu na sesji plenarnej spotkania liderów Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) Władimir Putin zachęcał państwa regionu do wykorzystywania rosyjskiej infrastruktury transportowej, w tym korytarza Północ-Południe. Wskazał również na nowe perspektywy współpracy wynikające z rozwoju szlaków tranzytowych opartych na „pokojowym atomie”.

Rosja od lat rozwija transport arktyczną Północną Drogą Morską, wykorzystując do kruszenia lodu i eskortowania statków handlowych własną flotę lodołamaczy o napędzie jądrowym.

Rosja stawia na Azję

Odnosząc się do sytuacji wewnętrznej, przekonywał, że „Rosja dąży do pozostania otwartą na świat i jednocześnie wzmacnia swój potencjał gospodarczy” poprzez reformy strukturalne, modernizację przemysłu oraz kontrolę inflacji. Według jego deklaracji w ciągu ostatnich trzech lat realny PKB Rosji wzrósł o ponad 10 proc., a w pierwszych ośmiu miesiącach br. wymiana handlowa z gospodarkami APEC zwiększyła się o niemal jedną trzecią.

Rosyjski przywódca zadeklarował gotowość do ścisłej współpracy w branżach zaawansowanych technologii, w tym w „pokojowej energetyce jądrowej”. Zaoferował także dzielenie się rosyjskimi kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych - zastrzegając, że odbywałoby się to na warunkach gwarantujących „suwerenność i bezpieczeństwo danych”.

Rosyjski prezydent zapewnił ponadto partnerów handlowych o niezawodności i stabilności dostaw surowców energetycznych, zboża oraz nawozów mineralnych. Na zakończenie podziękował przywódcy Chin Xi Jinpingowi za organizację szczytu i życzył powodzenia Wietnamowi, który w 2027 r. obejmie przewodnictwo we wspólnocie.

APEC skupia 21 gospodarek regionu Azji i Pacyfiku. Po inwazji na Ukrainę w 2022 r. i nałożeniu zachodnich sankcji Rosja przekierowała swój handel w stronę rynków azjatyckich.