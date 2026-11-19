W swoim wystąpieniu na sesji plenarnej spotkania liderów Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) Władimir Putin zachęcał państwa regionu do wykorzystywania rosyjskiej infrastruktury transportowej, w tym korytarza Północ-Południe. Wskazał również na nowe perspektywy współpracy wynikające z rozwoju szlaków tranzytowych opartych na „pokojowym atomie”.
Rosja od lat rozwija transport arktyczną Północną Drogą Morską, wykorzystując do kruszenia lodu i eskortowania statków handlowych własną flotę lodołamaczy o napędzie jądrowym.
Rosja stawia na Azję
Odnosząc się do sytuacji wewnętrznej, przekonywał, że „Rosja dąży do pozostania otwartą na świat i jednocześnie wzmacnia swój potencjał gospodarczy” poprzez reformy strukturalne, modernizację przemysłu oraz kontrolę inflacji. Według jego deklaracji w ciągu ostatnich trzech lat realny PKB Rosji wzrósł o ponad 10 proc., a w pierwszych ośmiu miesiącach br. wymiana handlowa z gospodarkami APEC zwiększyła się o niemal jedną trzecią.
Rosyjski przywódca zadeklarował gotowość do ścisłej współpracy w branżach zaawansowanych technologii, w tym w „pokojowej energetyce jądrowej”. Zaoferował także dzielenie się rosyjskimi kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych - zastrzegając, że odbywałoby się to na warunkach gwarantujących „suwerenność i bezpieczeństwo danych”.
Rosyjski prezydent zapewnił ponadto partnerów handlowych o niezawodności i stabilności dostaw surowców energetycznych, zboża oraz nawozów mineralnych. Na zakończenie podziękował przywódcy Chin Xi Jinpingowi za organizację szczytu i życzył powodzenia Wietnamowi, który w 2027 r. obejmie przewodnictwo we wspólnocie.
APEC skupia 21 gospodarek regionu Azji i Pacyfiku. Po inwazji na Ukrainę w 2022 r. i nałożeniu zachodnich sankcji Rosja przekierowała swój handel w stronę rynków azjatyckich.