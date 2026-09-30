Rosja celuje w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zima może być wyjątkowo trudna

Zmasowany atak na energetykę Ukrainy
W środę rano premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował o rozpoczęciu przez Rosję zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną kraju. Jak podkreślił, tej nocy rakiety i drony uderzyły w obiekty energetyczne w Kijowie, obwodzie kijowskim oraz innych regionach.
„Od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby infrastruktury energetycznej. Jednak tak zmasowany i złożony atak miał miejsce po raz pierwszy od końca poprzedniego sezonu grzewczego” – napisał Korecki na Telegramie.
Skutki ataków: zniszczenia i przerwy w dostawach prądu
W wyniku nocnych ataków doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Prywatna firma DTEK poinformowała o uszkodzeniach w Kijowie, gdzie energetycy przywrócili już dostawy prądu ponad 8 tysiącom odbiorców na lewym brzegu miasta. Prace naprawcze nadal trwają, a brygady walczą o przywrócenie stabilnego zasilania.
Według Ukrenerho, ukraińskiego operatora systemu przesyłowego, rano w środę przerwy w dostawach energii występowały w Kijowie oraz pięciu obwodach: kijowskim, dniepropietrowskim, donieckim, sumskim i charkowskim. Mimo trudnej sytuacji, zużycie energii elektrycznej ostatnio spadło dzięki słonecznej pogodzie, która sprzyja pracy domowych elektrowni słonecznych.
Ofiary i skala zniszczeń
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w wyniku rosyjskich ataków zginęło co najmniej pięć osób, w tym dziecko, a 14 zostało rannych. Głównym celem rosyjskich wojsk był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale ataki dotknęły także budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną i kolej.
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja użyła w atakach pocisków przeciwokrętowych Cyrkon/Oniks, pocisków balistycznych Iskander-M/S-400 oraz aż 188 bojowych dronów Shahed, z czego 86 to modele odrzutowe.
Przygotowania do kolejnych ataków
Premier Korecki zaapelował do władz lokalnych o sprawdzenie gotowości systemów zasilania awaryjnego w obiektach o znaczeniu krytycznym i jak najszybsze zakończenie prac związanych z ich instalacją. Dyrektor generalny firmy Centrenerho, Serhij Isaczenko, zapewnił, że specjaliści rozpoczną prace remontowe natychmiast, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.