Rosja celuje w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zima może być wyjątkowo trudna

RMF24

Minionej nocy Rosja przeprowadziła największy od miesięcy zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Celem były elektrownie i sieci przesyłowe, ale także budynki mieszkalne i kolej. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej pięć osób, a tysiące mieszkańców zostało pozbawionych prądu.

Zmasowany atak na energetykę Ukrainy

W środę rano premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował o rozpoczęciu przez Rosję zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną kraju. Jak podkreślił, tej nocy rakiety i drony uderzyły w obiekty energetyczne w Kijowie, obwodzie kijowskim oraz innych regionach.

„Od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby infrastruktury energetycznej. Jednak tak zmasowany i złożony atak miał miejsce po raz pierwszy od końca poprzedniego sezonu grzewczego” – napisał Korecki na Telegramie.

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Skutki ataków: zniszczenia i przerwy w dostawach prądu

W wyniku nocnych ataków doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Prywatna firma DTEK poinformowała o uszkodzeniach w Kijowie, gdzie energetycy przywrócili już dostawy prądu ponad 8 tysiącom odbiorców na lewym brzegu miasta. Prace naprawcze nadal trwają, a brygady walczą o przywrócenie stabilnego zasilania.

Według Ukrenerho, ukraińskiego operatora systemu przesyłowego, rano w środę przerwy w dostawach energii występowały w Kijowie oraz pięciu obwodach: kijowskim, dniepropietrowskim, donieckim, sumskim i charkowskim. Mimo trudnej sytuacji, zużycie energii elektrycznej ostatnio spadło dzięki słonecznej pogodzie, która sprzyja pracy domowych elektrowni słonecznych.

Ofiary i skala zniszczeń

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w wyniku rosyjskich ataków zginęło co najmniej pięć osób, w tym dziecko, a 14 zostało rannych. Głównym celem rosyjskich wojsk był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale ataki dotknęły także budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną i kolej.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja użyła w atakach pocisków przeciwokrętowych Cyrkon/Oniks, pocisków balistycznych Iskander-M/S-400 oraz aż 188 bojowych dronów Shahed, z czego 86 to modele odrzutowe.

Przygotowania do kolejnych ataków

Premier Korecki zaapelował do władz lokalnych o sprawdzenie gotowości systemów zasilania awaryjnego w obiektach o znaczeniu krytycznym i jak najszybsze zakończenie prac związanych z ich instalacją. Dyrektor generalny firmy Centrenerho, Serhij Isaczenko, zapewnił, że specjaliści rozpoczną prace remontowe natychmiast, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.