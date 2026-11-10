Romans szefa Nvidii zelektryzował Amerykę. „Czy wiedziałeś, że jest szpiegiem?”

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Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że wierzy w zapewnienia prezesa Nvidii Jensena Huanga, który miał nie wiedzieć, że kobieta, z którą wdał się w romans, Alice Huang, jest podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Chin. Według doniesień mediów chiński wywiad mógł próbować wykorzystać znajomość z szefem technologicznego giganta do zdobywania poufnych informacji i omijania amerykańskich ograniczeń eksportowych. Sprawa odbiła się również na notowaniach giełdowych Nvidii. O sprawie poinformował „The New York Times”.

Trump rozmawiał z szefem Nvidii. „Naprawdę mu wierzę”

Donald Trump poinformował w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z szefem Nvidii Jensenem Huangiem o jego relacji z chińską menedżerką Alice Huang. Kobieta jest podejrzewana przez amerykańskie służby o szpiegostwo na rzecz Chin.

Prezydent USA przekazał, że zapytał szefa Nvidii wprost, czy wiedział, że kobieta może być szpiegiem.

Zadałem mu pytanie: „Czy wiedziałeś, że ona jest szpiegiem?”. Odpowiedział: „Nie miałem pojęcia, że ona jest szpiegiem” i naprawdę mu wierzę – powiedział Trump reporterom.

Prezydent powrócił do tej kwestii podczas briefingu w Białym Domu. Podkreślił, że zna Huanga od dawna i ma o nim dobre zdanie.

Uważam go za człowieka naprawdę wysokiej klasy. Znam go od dawna (…). To niesamowity człowiek. Mam tylko nadzieję, że nie będzie żadnych problemów – stwierdził.

Trump określił prezesa Nvidii mianem „honorowego człowieka” i zaznaczył, że jest przekonany, iż po zakończeniu śledztwa wszystko będzie z nim w porządku.

Uważam, że bardzo to przeżywa. Czytałem jego oświadczenie i sądzę, że bardzo cierpi, szczególnie ze względu na swoją rodzinę; żonę, którą kocha, i bliskich – powiedział.

Prezydent potwierdził, że sprawą zajmuje się FBI. Nie ujawnił jednak szczegółów postępowania ani nie podał, kiedy dokładnie zostało ono wszczęte. Federalne Biuro Śledcze odmówiło komentarza.

Alice Huang, Jensen Huang (pierwszy z prawej), fot. AFP / East News

Alice Huang podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Chin

Według ustaleń dziennika amerykańskie służby wywiadowcze uznały Alice Huang, znaną również jako Huang Le, za osobę podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Kobieta nie jest spokrewniona z Jensenem Huangiem. Alice Huang pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej singapurskiej firmy Megaspeed, która współpracowała z Nvidią, i miała utrzymywać z Huangiem bliską, zażyłą relację.

Według „New York Timesa” chiński wywiad miał ją zwerbować, aby zdobywała informacje i potencjalnie wywierała wpływ na firmę. Jednym z możliwych celów miało być doprowadzenie do udostępnienia chińskiemu rynkowi najbardziej zaawansowanych układów scalonych produkowanych przez amerykański koncern, z pominięciem obowiązujących ograniczeń eksportowych.

Według doniesień gazety sekretarz stanu USA Marco Rubio już wiosną ubiegłego roku wysłał notatkę do najważniejszych urzędników w Waszyngtonie, w której ostrzegał, że Jensen Huang utrzymuje bliskie relacje z osobą podejrzewaną o współpracę z chińskim wywiadem.

Sprawa budzi szczególne zainteresowanie amerykańskich władz ze względu na znaczenie Nvidii w rywalizacji technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Koncern odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Projektowane przez firmę układy scalone są istotnym elementem infrastruktury wykorzystywanej w tym sektorze.

Jensen Huang, Alice Huang, fot. AFP / East News

W Waszyngtonie eksport najbardziej zaawansowanych chipów do Chin jest traktowany jako kwestia bezpieczeństwa narodowego. To właśnie znaczenie technologii Nvidii i obowiązujące ograniczenia handlowe sprawiają, że doniesienia dotyczące prywatnych relacji jej prezesa wywołały zainteresowanie amerykańskich służb.

Nvidia wszczyna dochodzenie. Huang przyznał się do zdrady małżeńskiej

W niedzielę Nvidia poinformowała o wszczęciu dochodzenia dotyczącego możliwych „działań obcego wywiadu wobec Huanga”. Firma zleciła niezależne postępowanie wyjaśniające w sprawie afery z udziałem Alice Huang, podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Chin.

W wiadomości skierowanej do pracowników 63-letni Jensen Huang odniósł się do ujawnionych informacji i przyznał się do zdrady małżeńskiej.

Jednocześnie Nvidia przekazała, że nie ma powodów, by sądzić, iż doszło do naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa lub zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Spółka bada jednak, czy jej prezes mógł być celem działań obcego wywiadu.

Nvidia jest drugą najcenniejszą firmą na świecie, ustępując pod tym względem jedynie Apple. Jej pozycja wynika przede wszystkim z kluczowej roli, jaką produkowane przez nią układy scalone odgrywają w rozwoju sztucznej inteligencji.

Doniesienia dotyczące możliwych powiązań szefa Nvidii z osobą podejrzewaną o szpiegostwo wywołały reakcję inwestorów. W poniedziałek wartość rynkowa koncernu spadła o około 250 miliardów dolarów. Kurs akcji firmy obniżył się o ponad 4 proc.

Również w poniedziałek w Kalifornii złożono pozew przeciwko Jensenowi Huangowi i firmie Nvidia. Sprawa została wniesiona w ramach planowanego pozwu zbiorowego.

Jensen Huang / Shutterstock

Powodowie zarzucają prezesowi i spółce wprowadzenie akcjonariuszy w błąd poprzez zatajenie informacji o powiązaniach Huanga z Alice Huang.

W pozwie znalazł się również zarzut, że Nvidia miała okłamywać media w sprawie relacji swojego prezesa z kobietą, która – jak wskazano w dokumentach – jest podejrzewana o próbę pomocy w przemycie produktów koncernu do Chin.

Autorzy pozwu twierdzą, że ujawnione informacje mogły mieć znaczenie dla akcjonariuszy, którzy podejmowali decyzje inwestycyjne bez wiedzy o potencjalnych zagrożeniach związanych z tą sprawą.