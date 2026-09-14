Romans oficera NATO z Polką pod lupą służb. Poznali się na Tinderze

RMF24

Romans hiszpańskiego oficera NATO z poznaną w internecie kobietą wywołał alarm w brytyjskiej bazie wojskowej. Powód? Służby zaczęły podejrzewać, że Janina White, posiadająca polskie i brytyjskie obywatelstwo, szpieguje na rzecz Kremla - informuje „The Daily Telegraph”.

Według gazety, kobieta urodziła się w Związku Radzieckim, następnie wyjechała do Polski, a później wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. Ma obywatelstwo polskie i brytyjskie. Hiszpański oficer marynarki MARCOM - służący w bazie Northwood, zajmującej się monitorowaniem rosyjskiej floty cieni - nawiązał z nią romans na Tinderze w październiku 2024 roku.

Hiszpan jest żonatym ojcem dwójki dzieci, ale rozstał się z żoną na krótko przed rozpoczęciem relacji z Polką pod koniec 2024 r. Kobieta była wówczas po rozstaniu z mężem, prominentnym członkiem rady miejskiej. W grudniu 2024 r. Janina White dostała zaproszenie do bazy Northwood na spotkanie bożonarodzeniowe.

Na początku 2025 roku znajomością zainteresowały się służby Hiszpanii i NATO. Zaniepokojone relacją, zawiesiły oficera w pełnieniu obowiązków, zakazały mu wstępu do bazy i cofnęły przepustki.

Pobyt „całkowicie niewinny”

Tymczasem, jak pisze gazeta, zaledwie 10 dni po utracie prawa wstępu do Northwood hiszpański wojskowy pojechał wraz z White do bazy NATO w Oeiras w Portugalii, by wziąć udział w wydarzeniu obronnym. White przekonuje jednak w rozmowie z „The Daily Telegraph”, że jej pobyt w bazie był „całkowicie niewinny” i ograniczał się do picia herbaty i kawy przy basenie.

Podczas gdy on miał dostęp do tych wszystkich superzabezpieczonych komputerów i danych, ja siedziałam przy basenie, popijając kawę i herbatę. Spędziłam dwa dni w prawdopodobnie najbezpieczniejszej bazie NATO w Europie - relacjonuje White gazecie, nie kryjąc, że nawet nieco się nudziła.

Kobieta powiedziała „The Daily Telegraph”, że latem tego roku, gdy odwiedzała chorego ojca w Petersburgu, skontaktował się z nią oficer służb specjalnych o pseudonimie „Andriej” i zaprosił na kawę. Chciał poznać szczegóły dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa oraz jej relacji z hiszpańskim wojskowym.

Połowa pytań dotyczyła tego, jak poznałam mojego byłego partnera, jak pojawiły się te plotki i co o tym myślę - opowiada.

Obecnie nie utrzymuje już kontaktu z Hiszpanem. Wojskowy, którego danych gazeta nie ujawnia, wrócił do Hiszpanii. Skarży się, że po latach nienagannej służby jest obecnie niesłusznie oczerniany.

„The Daily Telegraph” podkreśla, że White nigdy nie została zatrzymana za szpiegostwo ani nie przedstawiono jej żadnego zarzutu. Twierdzi, że nigdy nie próbowała nielegalnie dostać się do bazy i pozwała brytyjskie ministerstwo obrony (MOD) za dyskryminację ze względu na pochodzenie.

Z całą pewnością wiem, że nie jestem rosyjskim szpiegiem. Ostatnim razem, kiedy sprawdzałam, nie byłam. Cała maszyneria państwa traktowała mnie jak wroga – powiedziała dziennikowi.

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony odmówił komentarza, powołując się na toczące się postępowanie.

