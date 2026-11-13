Romans, który może mieć globalne konsekwencje. Kongres USA wzywa na dywanik byłego szefa Nvidii

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Jensen Huang, były szef i twarz firmy Nvidia, został wezwany do złożenia zeznań przed komisją senacką w sprawie jego domniemanego romansu z kobietą podejrzewaną o bycie chińskim szpiegiem. Huang w czwartek niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska szefa jednej z najcenniejszych firm świata po ujawnieniu jego romansów.

Szok w Dolinie Krzemowej: Rezygnacja Huanga i lawina pytań

Czwartek, 12 listopada 2026 roku. Wiadomość o rezygnacji Jensena Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii rozchodzi się lotem błyskawicy. To nie tylko odejście charyzmatycznego lidera i współzałożyciela firmy, ale także początek największego kryzysu w historii giganta półprzewodników. Powód? Ujawniony romans z Alice Huang (nie są spokrewnieni), kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o działalność szpiegowską na rzecz Chin.

W ciągu pięciu dni od wybuchu afery wartość giełdowa Nvidii spadła o blisko 500 miliardów dolarów. Dolina Krzemowa wstrzymała oddech, a światowe rynki zadrżały. W tle pojawiły się pytania o bezpieczeństwo narodowe USA, eksport zaawansowanych układów scalonych do Chin i potencjalny wyciek technologii, od których zależy przyszłość globalnej sztucznej inteligencji.

Polityczna burza wokół Nvidii

Senator Tim Scott, przewodniczący senackiej Komisji Bankowej, wezwał Jensena Huanga oraz sekretarza handlu Howarda Lutnicka do złożenia wyjaśnień. „Ostatnie doniesienia budzą poważne obawy o nasze bezpieczeństwo narodowe i ochronę wrażliwej technologii USA. Amerykanie zasługują na odpowiedzi” – napisał Scott na platformie X.

Lutnick - według portalu Axios - miał konsekwentnie blokować nakładanie sankcji na Megaspeed, w której pracowała kochanka Huanga. Stało się tak, mimo że prezydent Donald Trump co najmniej trzykrotnie zatwierdził tę decyzję.

Trzy komisje Izby Reprezentantów – ds. wywiadu, spraw zagranicznych oraz ds. Chin – również wystosowały wezwania do Huanga na przesłuchania za zamkniętymi drzwiami. Sprawa nabrała wymiaru międzynarodowego. Chiny oficjalnie odrzuciły oskarżenia o szpiegostwo, nazywając je oszczerstwami.

Reuters: Były szef Nvidii miał romans z inną pracownicą firmy Jensen Huang, który zrezygnował ze stanowiska prezesa Nvidii, miał intymną relację z drugą pracownicą firmy — podał Reuters, powołując się na dwie osoby znające sprawę. Koncern nie skomentował tych informacji.

Miłość, szpiegostwo i miliardy dolarów: Kulisy afery

Kim jest Alice Huang? Według „The New York Timesa” to menedżerka singapurskiej firmy Megaspeed, podejrzewana o współpracę z chińskim wywiadem. To właśnie przez Megaspeed – jak wykazały amerykańskie śledztwa – do Chin trafiły układy scalone Nvidii o wartości ponad 7,5 miliarda dolarów, często z pominięciem oficjalnych kanałów eksportowych.

Dodatkowo media ujawniły drugi romans Huanga – tym razem z Kimberly Powell, długoletnią dyrektorką Nvidii. Pracownicy firmy, początkowo ignorujący plotki, zaczęli mówić o „szaleństwie”, gdy kolejne szczegóły wychodziły na jaw. Zarząd Nvidii wszczął wewnętrzne dochodzenie, a sam Huang przyznał się do „niewierności”, nie komentując jednak zarzutów o zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.

Romans szefa Nvidii zelektryzował Amerykę. „Czy wiedziałeś, że jest szpiegiem?” Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że wierzy w zapewnienia prezesa Nvidii Jensena Huanga, który miał nie wiedzieć, że kobieta, z którą wdał się w romans, Alice Huang, jest podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Chin. Według doniesień mediów chiński…

Nvidia – filar amerykańskiej i światowej gospodarki

Dlaczego sprawa Huanga wywołała taką burzę? Nvidia to nie tylko producent układów graficznych, znanych graczom komputerowym na całym świecie. W ostatnich latach firma stała się fundamentem globalnej branży sztucznej inteligencji. Według raportu Stanford AI Index 2026, aż 60 proc. światowej mocy obliczeniowej AI opiera się na chipach Nvidii. W centrach danych udział firmy sięga nawet 85 procent.

Nvidia inwestuje w największych graczy rynku AI – od OpenAI, przez Anthropic, po CoreWeave i SpaceX. Jej produkty i inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego USA, a akcje firmy stanowią niemal połowę wartości indeksu S&P 500. To właśnie od dostępu do najnowocześniejszych chipów Nvidii zależy przewaga Stanów Zjednoczonych w wyścigu technologicznym z Chinami.

Eksport, polityka i wyścig mocarstw

W styczniu 2026 roku, dzięki zabiegom Huanga, administracja prezydenta Donalda Trumpa zgodziła się na eksport do Chin zaawansowanych, choć nie najnowszych, układów H200. W zamian 25 proc. przychodów ze sprzedaży miało trafiać do budżetu USA. Eksport najnowszych chipów Blackwell został jednak ograniczony, a chińskie firmy zaczęły sprowadzać produkty Nvidii przez pośredników w Azji Południowo-Wschodniej.

Afera szpiegowska ujawniła, że Megaspeed – kierowany przez Alice Huang – był jednym z głównych kanałów przemycających chipy do Chin. To właśnie ta działalność znalazła się w centrum zainteresowania Kongresu i amerykańskich służb wywiadowczych.

Konsekwencje dla Nvidii i branży AI

Odejście Jensena Huanga to nie tylko strata dla samej firmy, ale i dla całej branży technologicznej. Huang był nie tylko założycielem i symbolem Nvidii, ale także jednym z głównych architektów rewolucji AI. Jego brak planu sukcesji dodatkowo pogłębia niepewność w firmie, która wciąż szuka stałego następcy. Tymczasowo stery przejęła dyrektor finansowa Colette Kress.

Wartość akcji Nvidii spadła o ponad 30 proc. w ciągu kilku dni – to największy pięciodniowy spadek od debiutu giełdowego firmy 27 lat temu. Inwestorzy i analitycy zadają pytania o przyszłość firmy, zwłaszcza w kontekście rosnącej konkurencji ze strony Google’a, Amazona czy chińskiego Huawei.

Bezpieczeństwo narodowe na szali

Czy romans Huanga z kobietą, która miała szpiegować dla Chin mógł zagrozić bezpieczeństwu narodowemu USA? Eksperci nie mają wątpliwości: w świecie, gdzie przewaga technologiczna decyduje o losach mocarstw, nawet pozornie prywatne relacje mogą mieć globalne konsekwencje. Dostęp do najnowocześniejszych chipów to klucz do rozwoju sztucznej inteligencji, a tym samym – do przewagi militarnej, gospodarczej i wywiadowczej.

Amerykańskie służby badają, czy doszło do wycieku tajemnic handlowych lub technologicznych. Nvidia zapewnia, że nie ma dowodów na naruszenie bezpieczeństwa narodowego, ale niezależne śledztwo trwa. Kongres już zapowiada zaostrzenie kontroli eksportu i większą ochronę amerykańskich technologii.