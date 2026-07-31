Rodziny otrzymywały prochy innych zmarłych, ciała leżały latami. Jest wyrok

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Sąd w Hull w Wielkiej Brytanii skazał właściciela zakładu pogrzebowego na 20 lat więzienia za szokujące nadużycia – niepochowanie dziesiątek ciał, zamienianie prochów oraz defraudację pieniędzy przekazanych na cele charytatywne. Sprawa ujrzała światło dzienne po makabrycznym odkryciu policji w 2024 roku.

Właściciel zakładu pogrzebowego w Hull przez lata dopuszczał się czynów, które sędzia określił jako „niepojęte”. Mężczyzna nie pochował ciał ponad 30 osób, a rodzinom przekazywał prochy zupełnie innych zmarłych.

Zamiana prochów, 35 ciał w różnym stanie rozkładu

W 46 przypadkach doszło do zamiany prochów, a aż 11 rodzin nigdy nie otrzymało żadnych szczątków swoich bliskich.

Policja trafiła na ślad sprawy w 2024 roku. Funkcjonariusze odkryli 35 niepochowanych ciał w różnym stanie rozkładu, w tym zwłoki martwo urodzonego dziecka – jego rodzina otrzymała prochy dorosłej osoby.

W przesyłce miały być przyprawy, a były... ludzkie prochy ​Makabryczne odkrycie na poczcie w Szczecinie. W nadanej z Kanady przesyłce celnicy znaleźli skremowane ludzkie szczątki. Zgodnie z deklaracją w paczce miały być... przyprawy.

Defraudacja pieniędzy i wyrok sądu

Oprócz nadużyć związanych z pochówkami, przedsiębiorca został skazany także za kradzież pieniędzy, które rodziny i znajomi zmarłych przekazywali na cele charytatywne.

Sąd wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego zwolnienia po 10 latach. Decyzja ta spotkała się z krytyką części poszkodowanych, którzy uważają, że kara jest zbyt łagodna wobec skali wyrządzonych krzywd.

Wydając wyrok, sędzia stwierdził, że mężczyzna sprawił rodzinom cierpienie, którego „nie sposób objąć rozumem”. Nie wydaje mi się, bym zetknął się z czynami, które dotknęły tak głęboko tak wielu ludzi - podkreślił, dodając, że rodziny osób, które skremowano w latach 2017-2024 musiały poczuć się przez Roberta Busha zdradzone.

Śledztwo prowadzone przez policję Humberside uznano za najbardziej złożone w historii tej jednostki. Nadinspektor Al Curtis przyznał, że ból rodzin jest niewyobrażalny.