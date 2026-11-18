Mała męczennica z A10
Czteroletnia Inass Touloub została znaleziona 11 sierpnia 1987 roku przy autostradzie A10 w Suèvres w departamencie Loir-et-Cher, położonym w Regionie Centralnym-Dolinie Loary. Jej ciało nosiło liczne ślady przemocy, w tym ugryzień i poparzeń od żelazka. Dziecko miało również połamane kości.
4-latka została pochowana w pobliżu miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. Niezidentyfikowana przez trzy dekady, znana była jedynie jako „Mała męczennica z A10” – przypomina BBC.
DNA brata
Śmierć dziecka zapoczątkowało jedno z największych śledztw w historii Francji. Zdjęcie dziewczynki publikowano w mediach, prośby o pomoc w ustaleniu tożsamości ofiary wysłano do ponad 30 krajów.
Inass udało się zidentyfikować dopiero w 2018 roku – 31 lat po śmierci. DNA jej brata – zbadane w innej sprawie – okazało się zgodne z jej DNA. Policja aresztowała ich rodziców w czerwcu 2018 roku.
Rodzice dziewczynki skazani
W ostatni wtorek po kilkugodzinnej naradzie sąd departamentu Loir-et-Cher ogłosił wyrok.
72-letnia matka dziewczynki Halima El Bakhti została uznana winną „tortur i aktów barbarzyństwa skutkujących śmiercią bez zamiaru zabicia”. Została skazana na 20 lat więzienia.
Ojciec dziewczyny, 74-letni Ahmed Touloub, został skazany na 15 lat więzienia. Ława przysięgłych uznała, że Ahmed Touloub „nie mógł być świadomy nadużyć, jakich doznała Inass Touloub”, mimo że jako ojciec „musiał zagwarantować zdrowie i ochronę swojej córki”.
Podczas rozprawy prokurator Anaïs Allio podkreśliła, że „ani jedna część ciała Inass nie została oszczędzona” i wspominała, że „wszyscy poczuliśmy zawroty głowy” po obejrzeniu „nieznośnych zdjęć” z sekcji zwłok - podaje France Info.
Ława przysięgłych stwierdziła, że w chwili śmierci dziewczynki matka dziecka miała zaburzoną ocenę sytuacji, co złagodziło wyrok.
Ojciec prosi córkę o wybaczenie
Przepraszam, żałuję tego – powiedziała Halima El Bakhti ze łzami w oczach, zanim sąd zakończył rozprawę. Ahmed Touloub „poprosił córkę Inass o wybaczenie”.
Matka nie potrafiła wytłumaczyć swojego okrutnego zachowania wobec córki – relacjonują francuskie media.
Nie byłam człowiekiem, policzkowałam ją, uderzyłam, nie wiedząc dlaczego – mówiła kobieta.
„Ahmed Touloub sprawiał wrażenie obserwatora własnego procesu, wyglądał na zmęczonego. Siedział z pochyloną głową, opierając się na lasce. Podczas rozprawy zeznał, że był świadkiem przemocy, jakiej doznała mała dziewczynka, i przyznał, że jest łajdakiem, niezdolnym do obrony swojej małej Inass” – relacjonuje serwis 7sur7.