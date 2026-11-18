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Matka czteroletniej dziewczynki, która została zamordowana w środkowej Francji i znaleziona przy autostradzie w 1987 roku, została skazana na 20 lat więzienia. Ojciec dziecka otrzymał 15 lat więzienia. Wyjaśnienie śmierci Inass Touloub było jednym z największych śledztw w historii Francji.

Mała męczennica z A10

Czteroletnia Inass Touloub została znaleziona 11 sierpnia 1987 roku przy autostradzie A10 w Suèvres w departamencie Loir-et-Cher, położonym w Regionie Centralnym-Dolinie Loary. Jej ciało nosiło liczne ślady przemocy, w tym ugryzień i poparzeń od żelazka. Dziecko miało również połamane kości.

4-latka została pochowana w pobliżu miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. Niezidentyfikowana przez trzy dekady, znana była jedynie jako „Mała męczennica z A10” – przypomina BBC.

DNA brata

Śmierć dziecka zapoczątkowało jedno z największych śledztw w historii Francji. Zdjęcie dziewczynki publikowano w mediach, prośby o pomoc w ustaleniu tożsamości ofiary wysłano do ponad 30 krajów.

Inass udało się zidentyfikować dopiero w 2018 roku – 31 lat po śmierci. DNA jej brata – zbadane w innej sprawie – okazało się zgodne z jej DNA. Policja aresztowała ich rodziców w czerwcu 2018 roku.

Rodzice dziewczynki skazani

W ostatni wtorek po kilkugodzinnej naradzie sąd departamentu Loir-et-Cher ogłosił wyrok.

72-letnia matka dziewczynki Halima El Bakhti została uznana winną „tortur i aktów barbarzyństwa skutkujących śmiercią bez zamiaru zabicia”. Została skazana na 20 lat więzienia.

Ojciec dziewczyny, 74-letni Ahmed Touloub, został skazany na 15 lat więzienia. Ława przysięgłych uznała, że ​​Ahmed Touloub „nie mógł być świadomy nadużyć, jakich doznała Inass Touloub”, mimo że jako ojciec „musiał zagwarantować zdrowie i ochronę swojej córki”.

Podczas rozprawy prokurator Anaïs Allio podkreśliła, że ​​„ani jedna część ciała Inass nie została oszczędzona” i wspominała, że ​​„wszyscy poczuliśmy zawroty głowy” po obejrzeniu „nieznośnych zdjęć” z sekcji zwłok - podaje France Info.

Ława przysięgłych stwierdziła, że ​​w chwili śmierci dziewczynki matka dziecka miała zaburzoną ocenę sytuacji, co złagodziło wyrok.

Ojciec prosi córkę o wybaczenie

Przepraszam, żałuję tego – powiedziała Halima El Bakhti ze łzami w oczach, zanim sąd zakończył rozprawę. Ahmed Touloub „poprosił córkę Inass o wybaczenie”.

Matka nie potrafiła wytłumaczyć swojego okrutnego zachowania wobec córki – relacjonują francuskie media.

Nie byłam człowiekiem, policzkowałam ją, uderzyłam, nie wiedząc dlaczego – mówiła kobieta.

„Ahmed Touloub sprawiał wrażenie obserwatora własnego procesu, wyglądał na zmęczonego. Siedział z pochyloną głową, opierając się na lasce. Podczas rozprawy zeznał, że był świadkiem przemocy, jakiej doznała mała dziewczynka, i przyznał, że jest łajdakiem, niezdolnym do obrony swojej małej Inass” – relacjonuje serwis 7sur7.