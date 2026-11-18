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Władze Kalifornii wstrzymały możliwość poruszania się autonomicznych samochodów Waymo po wszystkich stanowych autostradach. Decyzję podjęto po fali niebezpiecznych incydentów, do jakich doszło w rejonie San Francisco Bay Area. Szczególnie niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na początku listopada, kiedy aż trzy autonomiczne pojazdy wjechały na czynny plac budowy na zamkniętym fragmencie autostrady Highway 101 niedaleko Burlingame.

Po serii niebezpiecznych zdarzeń pojawiły się pytania o zdolność systemów Waymo do przewidywania nietypowych zagrożeń na drodze. 5 listopada trzy autonomiczne pojazdy znalazły się w pobliżu pracowników i ciężkiego sprzętu, co mogło zakończyć się poważnym wypadkiem.

Dzień później na innej autostradzie pojazd Waymo próbował ominąć radiowozy patrolu drogowego wykonujące manewry bezpieczeństwa - nagrania tej sytuacji natychmiast obiegły media społecznościowe.

Reakcja władz: bezpieczeństwo przede wszystkim

Kalifornijski Amerykański Urzad Komunikacji nie miał wątpliwości: powtarzające się przypadki nieprawidłowego rozpoznawania i reagowania na zamknięte odcinki dróg są poważnym zagrożeniem zarówno dla pracowników, jak i kierowców. Decyzja o zakazie została uzasadniona koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

DMV podkreślił, że podobne problemy występowały już wcześniej, m.in. w maju 2026 roku. Mimo wprowadzonych przez Waymo działań naprawczych, sytuacja ponownie się powtórzyła, zmuszając urząd do czasowego zawieszenia uprawnień.

Jakie ograniczenia dla Waymo? Co zmienia się dla pasażerów?

Zakaz dotyczy wyłącznie ruchu po autostradach. Oznacza to, że autonomiczne taksówki Waymo mogą nadal świadczyć swoje usługi na miejskich drogach w San Francisco oraz innych miastach Bay Area, jednak przejazdy będą bardziej czasochłonne na dłuższych trasach.

Na odpowiedź giganta technologicznego nie trzeba było długo czekać - firma dobrowolnie zawiesiła przejazdy autostradowe również na innych rynkach w USA. Waymo w wydanym oświadczeniu podkreśla, że w ostatnich incydentach nie odnotowano obrażeń ani kolizji i zapewnia o pełnej współpracy z władzami.

Przyszłość autonomicznych pojazdów - czy rzeczywiście jest zagrożona?

Debiut komercyjny Waymo na kalifornijskich autostradach nastąpił zaledwie rok temu, jednak obecne wydarzenia pokazują, że przed autonomiczną motoryzacją stoją wciąż niemałe wyzwania, szczególnie w sytuacjach nieprzewidywalnych, takich jak nagłe roboty drogowe czy interwencje służb.

Nie wiadomo, jak długo potrwa obecny zakaz - regulacje będą obowiązywać do momentu, aż firma wykaże, że jej technologie są w pełni bezpieczne.

Pewne jest natomiast jedno - zanim Waymo wróci na autostrady, firma będzie musiała udowodnić, że jej samochody poradzą sobie nawet w najbardziej skomplikowanych i nieoczywistych sytuacjach na drodze.