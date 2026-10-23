Roblox okiem ekspertów. Wnioski są niepokojące

RMF24

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Platforma z grami Roblox stwarza poważne zagrożenia dla dzieci i młodzieży – twierdzi w najnowszym raporcie norweski regulator rynku mediów. Chodzi m.in. o mechanizmy sprzyjające uzależnieniu, presję zakupową oraz kontakty z nieznajomymi.

Raport „Roblox poza radarem?” został opublikowany przez Medietilsynet, norweski urząd nadzorujący media. Roblox to najpopularniejsza platforma cyfrowa wśród dzieci w wieku 9–12 lat.

Według autorów raportu oferowane przez Roblox gry utrudniają zakończenie rozgrywki i zachęcają dzieci do zakupów. Rodzicom trudno kontrolować aktywność najmłodszych. Co więcej, dostarczane przez platformę zabezpieczenia mogą dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Roblox hitem wśród najmłodszych

Z Robloxa korzysta ośmioro na dziesięcioro norweskich dzieci w wieku 9–12 lat. Platforma jest w tej grupie popularniejsza od YouTube'a, Snapchata i TikToka. Na świecie codziennie korzysta z niej ponad 120 mln użytkowników, a konta mogą zakładać już pięciolatki.

Norweski rząd zapowiedział, że planowany od początku 2027 roku zakaz korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych oprócz Facebooka, Instagrama, TikToka czy Snapchata obejmie również Roblox.