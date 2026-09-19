Robert Fico uderza w NATO. „Zabawkowy karabin”, „dolewanie oliwy do ognia”

RMF24

„Niektórzy politycy na Zachodzie dążą do konfliktu między Rosją a NATO” – oświadczył w sobotę premier Słowacji Robert Fico w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Słowacja przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego 29 marca 2004 roku - wraz z Polską i innymi krajami - w ramach największego rozszerzenia w historii tej międzynarodowej organizacji polityczno-wojskowej. Premier Słowacji Robert Fico umieścił dziś długie nagranie w swoich mediach społecznościowych. Polityk, krytyczny wobec zachodniej polityki wsparcia Ukrainy i stawiający na dialog z Moskwą, mówił w nim o relacjach NATO z Rosją. Stwierdził, że to NATO dąży do konfliktu z Kremlem.

Nagranie Roberta Ficy. Padły ostre słowa o NATO i Artykule 5.

Niektóre jastrzębie wojenne w NATO próbują za wszelką cenę przekształcić tę wojnę w konflikt między Rosją a NATO (...). Niepowodzenie strategii zakładającej zniszczenie Rosji poprzez wojnę na Ukrainie sprawiło, że niektórzy zachodni politycy doszli do przekonania, iż jeśli celu nie można osiągnąć za pomocą ukraińskiej armii i pełnego wsparcia dla niej, należy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do konfliktu między NATO a Rosją – powiedział Fico.

Jak zauważyła agencja Reutera, wcześniej w tym tygodniu Fico ostrzegł, że wtargnięcie drona mogłoby doprowadzić do uruchomienia klauzuli zbiorowej obrony NATO. Podkreślił, że chce zapobiec temu, by granicząca z Ukrainą Słowacja została „wciągnięta w konflikt zbrojny”.

Fico stwierdził, że „trzeźwo patrzy na Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego”, który przewiduje wzajemną pomoc w ramach NATO w razie ataku, zamiast „zachowywać się jak jakaś histeryczna mała pionierka (...), wymachująca zabawkowym karabinem”.

Stoimy w obliczu śmiertelnego zagrożenia, obserwując, jak Zachód dolewa oliwy do ognia poprzez wsparcie dla Ukrainy – ocenił Fico, którego rząd utrzymuje dobre stosunki z Kremlem.

Wraca gra o sankcje. Francja kluczowa, a Fico „może odpuścić, jeśli odpuści Paryż” Unijni ambasadorowie ponownie zajmują się w piątek sprawą przedłużenia sankcji, chociaż dyplomacja sankcyjna przenosi się już na najwyższy szczebel. Premier Irlandii, która sprawuje prezydencję w UE, próbuje znaleźć kompromis. Także Donald Tusk…

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że w ostatnich tygodniach wzrosło zagrożenie dotyczące krajów europejskich i Francji, w szczególności rosyjskie zagrożenie hybrydowe. Macron wypowiadał się po spotkaniu z przywódcami partii politycznych na temat sytuacji międzynarodowej.

Z kolei premier Donald Tusk ostrzegł dzień wcześniej, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są „przypadkowe” uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

18 września naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM był natomiast wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powiedział - odnosząc się do aktualnej sytuacji związanej z działaniami Putina - że z danych amerykańskiego wywiadu wynika, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią i Rumunią. Podkreślił też, że Rosja koncentruje się przede wszystkim na Polsce, a sytuacja jest najtrudniejsza od wybuchu wojny w Ukrainie.