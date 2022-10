A jednak Rishi Sunak? Coraz więcej wskazuje, że były brytyjski minister finansów już w poniedziałek - bez przeprowadzenia głosowania - zostanie nowym liderem rządzącej Partii Konserwatywnej, a w efekcie premierem kraju. W niedzielę Sunak oficjalnie zgłosił swoją kandydaturę. Wcześniej potajemnie spotkał się z Borisem Johnsonem.

Rishi Sunak / Belinda Jiao / PAP/PA

Jego jedyny realny konkurent, były premier Boris Johnson, wciąż nie ogłosił, że zamierza ubiegać się o przywództwo w partii, co sugeruje, że wbrew temu, co twierdzili w sobotę jego zwolennicy, nie uzyskał jeszcze poparcia co najmniej 100 posłów. Wskazuje na to też informacja, że miał się w niedzielę zwrócić do trzeciej pretendentki do walki o przywództwo, liderki Izby Gmin Penny Mordaunt, by wycofała się z wyścigu.

Na razie tylko Sunak

Aby wziąć udział w partyjnych wyborach, pretendenci muszą do poniedziałku do godz. 14 lokalnego czasu (godz. 15 w Polsce) zdobyć poparcie co najmniej 100 kolegów klubowych. Na razie Sunak jest jedynym, który zgłosił się do wyborów oraz przekroczył - i to znacząco - wymagany próg, bo według brytyjskich mediów ma już poparcie prawie 150 parlamentarzystów. Johnsona otwarcie poparło około 60 posłów, zaś Mordaunt - 25.

Co więcej, za Sunakiem opowiedziało się w sobotę i niedzielę kilkoro polityków, którzy wywodzą się z zupełnie przeciwnego skrzydła Partii Konserwatywnej, w tym minister handlu międzynarodowego Kemi Badenoch, była minister spraw wewnętrznych w rządzie Liz Truss, Suella Braverman (obie same rozważały start, ale się na to nie zdecydowały), były szef grupy twardych zwolenników brexitu Steve Baker czy były główny negocjator w rozmowach z Unią Europejską David Frost (jest on członkiem Izby Lordów, a nie Izby Gmin, więc jego głos nie jest uwzględniany, ale jest bardzo znamienny).

Co dalej z Johnsonem?

Boris Johnson i Rishi Sunak mieli się potajemnie spotkać w celu zawarcia porozumienia - przekazały w sobotę wieczorem brytyjskie media.

Nie podano szczegółów spotkania między obydwoma politykami, ani tym bardziej tego, jak miałoby wyglądać porozumienie między nimi

Zwolennicy Johnsona wciąż przekonują, że wystartuje on w wyborach, ale jest coraz mniej przesłanek wskazujących, że były premier faktycznie ma lub w ciągu najbliższych kilkunastu godzin zdoła zebrać wystarczające poparcie, by przekroczyć próg uprawniający do wejścia do zasadniczych wyborów.

Jeśli Johnsonowi się to uda i będzie dwóch kandydatów (Mordaunt praktycznie nie ma już na to szans), to w poniedziałek w klubie poselskim konserwatystów odbędzie się głosowanie, w którym posłowie wskażą swoje preferencje, ale wyboru dokonają przez internet wszyscy członkowie partii - wśród których znacznie większą popularnością cieszy się Johnson. Natomiast jeśli jedynym kandydatem, który osiągnie wymagany próg, będzie Sunak, żadne głosowania nie będą potrzebne, lecz już w poniedziałek zostanie ogłoszony nowym liderem partii, a po audiencji u króla Karola III obejmie też urząd premiera.

Sunak był ministrem finansów w rządzie Johnsona od lutego 2020 r. do początku lipca br. Rezygnacje złożone wówczas przez niego i ministra zdrowia Sajida Javida uruchomiły falę kolejnych, co ostatecznie zmusiło Johnsona do ustąpienia ze stanowiska.