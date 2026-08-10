Rewolucja w leczeniu otyłości. Nowa tabletka odchudzająca dopuszczona do użytku

RMF24

Brytyjska agencja ds. leków MHRA jako pierwsza w Europie dopuściła do użytku innowacyjną tabletkę odchudzającą Foundayo. Nowy lek ma nie tylko wspomagać utratę wagi, ale także pomagać w walce z cukrzycą typu 2.

Foundayo to produkt firmy Eli Lilly, znanej już z popularnego leku Mounjaro, który występuje w formie zastrzyków. Substancją czynną nowej tabletki jest orforglipron – związek wpływający na mechanizmy regulujące apetyt, podobnie jak wcześniejsze preparaty tej firmy.

Jak podkreślił Julian Beach, dyrektor wykonawczy MHRA, przed wydaniem zgody lek przeszedł „rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa, jakości i skuteczności”. Decyzja brytyjskiej agencji może otworzyć drogę do szerszego stosowania tabletek odchudzających w Europie.

Na razie nie podano oficjalnej ceny Foundayo, jednak eksperci zwracają uwagę, że produkcja tabletek jest zazwyczaj tańsza niż wytwarzanie leków w formie zastrzyków. W Stanach Zjednoczonych tabletki często są więc bardziej przystępne cenowo dla pacjentów.

Foundayo będzie początkowo dostępny wyłącznie na receptę, w ramach prywatnych konsultacji lekarskich. Producent zapowiedział jednak, że będzie się starał o wprowadzenie leku do publicznej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, co mogłoby znacząco zwiększyć dostępność terapii dla szerokiego grona pacjentów.

Przełomowe wyniki badań opublikowane w maju w prestiżowym czasopiśmie „Nature Medicine” wykazały, że orforglipron może być stosowany jako długoterminowe leczenie podtrzymujące, pomagające utrzymać prawidłową masę ciała po zakończeniu terapii zastrzykami odchudzającymi.