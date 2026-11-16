Revolut pod lupą. W tle zarzuty o pranie pieniędzy mafii kalabryjskiej

RMF24

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Sąd w Mediolanie zdecydował o objęciu włoskiej działalności Revolut Bank UAB rocznym nadzorem sądowym. Według orzeczenia instytucja miała poważne braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, co mogło umożliwić przepływ blisko 42 mln euro pochodzących z przestępstw. Revolut zapewnia, że będzie w pełni współpracował z włoskimi władzami.

Decyzja obejmuje Revolut Bank UAB z siedzibą na Litwie, który prowadzi działalność we Włoszech poprzez lokalny oddział. Jak podaje Reuters, środek ma obowiązywać przez rok i ma charakter prewencyjny, a nie karny.

Sąd wyznaczył dwóch administratorów sądowych. Będą oni mogli nadzorować funkcjonowanie banku i kontrolować jego procedury. Zakres ich uprawnień może zostać rozszerzony, jeśli instytucja nie będzie współpracować lub zostaną wykryte kolejne nieprawidłowości.

Revolut nie jest objęty postępowaniem karnym. Bank przekazał także, że decyzja nie powinna wpłynąć na obsługę klientów indywidualnych i firmowych.

Podejrzenia dotyczą prawie 42 mln euro

W 39-stronicowym orzeczeniu, do którego dotarła agencja Reutera, mediolański sąd wskazał na „poważne niedociągnięcia” w mechanizmach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według sądu niewystarczające zabezpieczenia miały pozwolić 24 osobom – skazanym lub objętym dochodzeniami w związku z różnymi przestępstwami – ukryć przepływy finansowe o łącznej wartości 41,9 mln euro. Chodzi o okres od 2021 do 2026 roku.

Konkurencyjne banki miały w tym czasie złożyć 265 zgłoszeń dotyczących podejrzanych transakcji powiązanych z tymi osobami. Revolut Bank UAB – jak wynika z postanowienia – nie złożył ani jednego takiego zgłoszenia.

W materiałach postępowania wymieniane są m.in. osoby i podmioty powiązane z kalabryjską ’Ndranghetą. To jedna z największych włoskich organizacji mafijnych, znana przede wszystkim z międzynarodowego handlu kokainą.

Wśród badanych wątków znalazła się działalność klanów Molluso, Greco oraz Farao–Marincola. Jeden z największych analizowanych przypadków dotyczył mediolańskiej spółki, na której rachunek w Revolucie wpłynęło 17,23 mln euro. Śledczy podejrzewają, że środki mogły pochodzić z handlu narkotykami, a następnie były przekazywane firmom-słupom i kolejnym odbiorcom.

Zdaniem sądu wskazywane braki nie były odosobnionymi przypadkami. Miały być elementem „trwałego modelu zarządzania”, stosowanego przez dłuższy czas. W ocenie sądu utrudniało to organom wykrywanie i zamrażanie środków pochodzących z nielegalnej działalności.

Revolut zapowiada współpracę

Revolut potwierdził, że przyjął do wiadomości decyzję mediolańskiego sądu. W oświadczeniu podkreślił, że traktuje obowiązki regulacyjne i przeciwdziałanie przestępczości finansowej „niezwykle poważnie”.

Firma zaznaczyła, że stale inwestuje w systemy zwalczania przestępczości finansowej, modele monitorowania transakcji oraz zespoły odpowiedzialne za zgodność z regulacjami na wszystkich rynkach.

Revolut ma wdrożyć 15-punktowy program usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Bank powinien w ciągu 60 dni przekazać administratorom plan działań naprawczych.

Revolut założony przez Storonskiego i Jacenkę

Revolut został założony w Londynie w 2015 roku przez Nikołaja Storonskiego i ukraińskiego przedsiębiorcę Włada Jacenkę. Storonski urodził się w podmoskiewskim Dołgoprudnym, a w 2022 roku zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa.

Bank obsługuje ponad 80 mln klientów na świecie, w tym około 6 mln we Włoszech. W listopadzie 2026 roku wycena spółki miała wynosić 115 mld dolarów.