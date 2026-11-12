Reuters: Były szef Nvidii miał romans z inną pracownicą firmy

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Jensen Huang, który zrezygnował ze stanowiska prezesa Nvidii, miał intymną relację z kolejną pracownicą firmy — podał Reuters, powołując się na dwie osoby znające sprawę. Koncern nie skomentował tych informacji.

Według agencji Reuters ujawnienie dotyczy kolejnej relacji byłego już szefa Nvidii z pracownicą przedsiębiorstwa. Reuters nie ujawnił tożsamości kobiety, a próby uzyskania od niej komentarza nie przyniosły rezultatu.

Agencja przypomina, że do rezygnacji Jensena Huanga doszło w czwartek po wcześniejszych doniesieniach o dwóch pozamałżeńskich relacjach. Wśród wymienianych kobiet znalazły się Alice Huang (podejrzewaną o bycie chińskim szpiegiem) oraz Kimberly Powell, wiceprezeska Nvidii odpowiedzialna za sektor ochrony zdrowia.

Jensen Huang, 63-letni menedżer, który jest żonaty, w oświadczeniu z 8 listopada przyznał, że miał romans. W treści komunikatu nie wskazał jednak nazwiska kobiety.

Nvidia odmówiła komentarza w sprawie najnowszych ustaleń Reutersa. Na prośby o stanowisko nie odpowiedzieli także Kimberly Powell, Jensen Huang oraz przedstawiciel rady nadzorczej firmy.

Szef Nvidii stracił posadę. Wcześniej stracił głowę dla kobiety podejrzanej o szpiegostwo Nvidia poinformowała, że dyrektor generalny firmy Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska. Dyrektor finansowa Colette Kress obejmie stanowisko tymczasowego prezesa. Dzisiejsza decyzja Huanga to efekt jego romantycznej relacji z kobietą podejrzewaną o…

Śledztwo rady nadzorczej

Na początku miesiąca rada Nvidii rozpoczęła wewnętrzne postępowanie. Prowadzą je niezależni członkowie rady przy wsparciu zewnętrznych prawników. Sprawa dotyczyła m.in. ustalenia, czy Huang mógł być celem operacji zagranicznego wywiadu.

Wcześniej rada deklarowała zaufanie do ówczesnego prezesa. Po jego rezygnacji obowiązki dyrektorki generalnej tymczasowo przejęła dyrektorka finansowa Colette Kress. Firma rozpoczęła poszukiwania stałego następcy, rozważając kandydatów zarówno z wewnątrz organizacji, jak i spoza niej.

Odejście Huanga może mieć znaczenie dla rynku sztucznej inteligencji, którego Nvidia jest jednym z kluczowych graczy. Firma wykorzystuje swoją pozycję finansową do wspierania rozwoju ekosystemu AI, m.in. poprzez inwestycje w spółki chmurowe i laboratoria rozwijające tę technologię, które są jednocześnie odbiorcami jej układów.

W czwartek kurs akcji Nvidii spadł o 5,5 proc. Od szczytu z początku października akcje spółki straciły już ponad 30 proc. wartości.