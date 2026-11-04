Republikanie szukają kozła ofiarnego po przegranych wyborach? On jest na celowniku

Pete Hegseth straci stanowisko?
Przed wyborami połówkowymi demokraci próbowali już wszcząć procedurę impeachmentu (w uproszczeniu – odwołania) wobec Hegsetha. Prawdopodobieństwo ponownego wszczęcia tej procedury może wzrosnąć, ponieważ demokraci posiadają większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu – podkreśliła stacja CBS News.
W kontekście tych doniesień istotny może być wpis wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, który ocenił, co było doprowadziło do porażki republikanów w minionych wyborach.
„Powodem naszej porażki jest wojna” – napisał w obszernym wpisie na platformie X.
Co na to wszystko Trump?
Wkrótce po publikacji CBS News prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami oznajmił jednak, że nie rozważa zmiany na stanowisku szefa Departamentu Wojny (Obrony).
Myślę, że (Hegseth) robi świetną robotę – powiedział amerykański przywódca i dodał, że jego zdaniem szef Pentagonu byłby „bardzo popularny”, gdyby wystartował do Senatu w Tennessee.
Prezydent Trump w środę powiedział również, że wojna z Iranem „była tego warta”, by powstrzymać Teheran przed „posiadaniem broni nuklearnej”. Amerykański przywódca przyznał jednak, że konflikt ten miał swój udział w stratach poniesionych przez republikanów w minionych wyborach.
Sprawę Iranu musieliśmy rozwiązać i wciąż to robimy – powiedział dziennikarzom i dodał, że „jeśli chodzi o tę wojnę, nie zrobiłby niczego inaczej”. Trump powiedział jednocześnie, że nie ma nic przeciwko rzeczonemu wpisowi w mediach społecznościowych wiceprezydenta J.D. Vance’a.
Wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen w USA m.in. benzyny. Wielu komentatorów amerykańskiego życia publicznego uznaje to za jeden z głównych powodów, dla których demokraci odnieśli znaczne sukcesy w tych wyborach.
„Trump ma pełne zaufanie do sekretarza Hegsetha”
Niektórzy doradcy Białego Domu przewidują, że część winy za porażkę Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych spadnie na admirała Brada Coopera, dowódcę Centralnego Dowództwa USA, oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine'a, którzy odegrali ważną rolę w kierowaniu wojną z Iranem – wynika z informacji CBS News.
Stacja CBS News poprosiła o komentarz w tej sprawie Annę Kelly z biura prasowego Białego Domu. Stwierdziła ona, że Trump „ma pełne zaufanie do sekretarza Hegsetha”.
W oświadczeniu Kelly pochwaliła również operacje wojskowe w Iranie i Wenezueli oraz wysiłki Hegsetha mające na celu odwrócenie priorytetów Pentagonu za czasów prezydenta Bidena wobec m.in. „ideologii woke”.