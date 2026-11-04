Republikanie szukają kozła ofiarnego po przegranych wyborach? On jest na celowniku

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Prezydent Trump pytał swoich doradców, czy szef Pentagonu Pete Hegseth powinien pozostać na stanowisku po porażce republikanów w wyborach połówkowych w USA – przekazała stacja CBS News, powołując się na „wiele” źródeł zaznajomionych ze sprawą. Według jednego z informatorów potencjalnym następcą Hegsetha miałby być republikański gubernator Florydy Ron DeSantis. Wkrótce po publikacji CBS News prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami oznajmił jednak, że nie rozważa zmiany na stanowisku szefa Departamentu Wojny (Obrony).

Pete Hegseth straci stanowisko?

Przed wyborami połówkowymi demokraci próbowali już wszcząć procedurę impeachmentu (w uproszczeniu – odwołania) wobec Hegsetha. Prawdopodobieństwo ponownego wszczęcia tej procedury może wzrosnąć, ponieważ demokraci posiadają większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu – podkreśliła stacja CBS News.

W kontekście tych doniesień istotny może być wpis wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, który ocenił, co było doprowadziło do porażki republikanów w minionych wyborach.

„Powodem naszej porażki jest wojna” – napisał w obszernym wpisie na platformie X.

Co na to wszystko Trump?

Wkrótce po publikacji CBS News prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami oznajmił jednak, że nie rozważa zmiany na stanowisku szefa Departamentu Wojny (Obrony).

Myślę, że (Hegseth) robi świetną robotę – powiedział amerykański przywódca i dodał, że jego zdaniem szef Pentagonu byłby „bardzo popularny”, gdyby wystartował do Senatu w Tennessee.

Prezydent Trump w środę powiedział również, że wojna z Iranem „była tego warta”, by powstrzymać Teheran przed „posiadaniem broni nuklearnej”. Amerykański przywódca przyznał jednak, że konflikt ten miał swój udział w stratach poniesionych przez republikanów w minionych wyborach.

Sprawę Iranu musieliśmy rozwiązać i wciąż to robimy – powiedział dziennikarzom i dodał, że „jeśli chodzi o tę wojnę, nie zrobiłby niczego inaczej”. Trump powiedział jednocześnie, że nie ma nic przeciwko rzeczonemu wpisowi w mediach społecznościowych wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Wojna z Iranem przyczyniła się do wzrostu cen w USA m.in. benzyny. Wielu komentatorów amerykańskiego życia publicznego uznaje to za jeden z głównych powodów, dla których demokraci odnieśli znaczne sukcesy w tych wyborach.

„Trump ma pełne zaufanie do sekretarza Hegsetha”

Niektórzy doradcy Białego Domu przewidują, że część winy za porażkę Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych spadnie na admirała Brada Coopera, dowódcę Centralnego Dowództwa USA, oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine'a, którzy odegrali ważną rolę w kierowaniu wojną z Iranem – wynika z informacji CBS News.

Stacja CBS News poprosiła o komentarz w tej sprawie Annę Kelly z biura prasowego Białego Domu. Stwierdziła ona, że Trump „ma pełne zaufanie do sekretarza Hegsetha”.

W oświadczeniu Kelly pochwaliła również operacje wojskowe w Iranie i Wenezueli oraz wysiłki Hegsetha mające na celu odwrócenie priorytetów Pentagonu za czasów prezydenta Bidena wobec m.in. „ideologii woke”.