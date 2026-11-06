Republikanie powinni wziąć rozwód z prezydentem? „Trump to partia, Partia to Trump”

RMF24

Po historycznej klęsce w wyborach do Kongresu, Partia Republikańska staje w obliczu głębokiego kryzysu tożsamości. Mimo spadającego poparcia i narastającej krytyki, Donald Trump nie zamierza oddać kontroli nad ugrupowaniem. Media przewidują brutalną walkę wewnętrzną, a przyszłość ruchu MAGA stoi pod znakiem zapytania. Jak zauważa „Washington Post”, republikanie powinni odciąć się od prezydenta, ale nie będzie to łatwe zadanie.

Wybory do Kongresu w połowie kadencji prezydenckiej przyniosły Partii Republikańskiej najgorszy wynik od czasów afery Watergate w 1974 roku. Porażka, którą wielu komentatorów przypisuje polityce i kontrowersjom wokół Donalda Trumpa, wywołała falę spekulacji na temat przyszłości ugrupowania. Mimo to, jak zauważa „Washington Post”, prezydent wciąż niepodzielnie rządzi GOP (Grand Old Party - alternatywna nazwa Republikanów).

Trump nie oddaje władzy

Donald Trump, pomimo niepowodzeń wyborczych, zachował pełną kontrolę nad partią. Od ponad dekady republikanie podejmują próby „rozwodu” z prezydentem – niektórzy z nich głosowali nawet za jego impeachmentem po ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Jednak, jak podkreśla dziennik, „prezydent nie tylko stale umacniał kontrolę nad GOP, ale też doprowadził do identyfikacji partii z jego osobą”.

Wielu liderów i działaczy partii, którzy wolą pozostać anonimowi, przyznaje, że stworzenie „posttrumpowskiego” wizerunku ugrupowania będzie niezwykle trudne. „Trump stworzył jednak wokół siebie polityczne uniwersum (...), które się nie zmieniło” – podkreślają rozmówcy „Washington Post”.

Gigantyczna machina wyborcza

Jednym z kluczowych elementów przewagi Trumpa pozostaje jego potężna machina wyborcza – Super PAC MAGA Inc., która w ostatnim cyklu wyborczym zebrała niemal 450 milionów dolarów. Dzięki tym środkom prezydent może skutecznie wspierać swoich faworytów w kampaniach wyborczych, a innym utrudniać prowadzenie własnych działań.

Co więcej, mimo niskich notowań w sondażach, Trump utrzymuje poparcie „partyjnej bazy” i niezmiennie wpływa na wyniki prawyborów. Przez lata konsekwentnie wygaszał wśród republikanów wszelki opór wobec własnych priorytetów, co doprowadziło do sytuacji, w której w partii pozostało niewielu polityków cieszących się wystarczającym autorytetem, by zaproponować nowy program.

„Trump to partia, Partia to Trump”

Wśród nielicznych, którzy odważyli się sprzeciwić Trumpowi, tylko senator Lisa Murkowski utrzymała swoje stanowisko po głosowaniu za impeachmentem. Trump to partia, Partia to Trump. Trump to program. Program to Trump. Bardzo trudno jest dziś powiedzieć, jakie są wartości partii – zauważył były republikański kongresemen Bob Good.

Podobnego zdania jest Curt Mills, szef magazynu „American Conservative”, który prognozuje, że GOP „nie porzuci Trumpa”. Jego zdaniem, plan partii na ostatnie dwa lata kadencji prezydenta to „trzymanie się jądra jego polityki, odrzucanie wojny z Iranem i ciche wspieranie Trumpa”.

Kres ruchu MAGA?

Innego zdania są publicyści „New Republic”, którzy przekonują, że po ostatnich wyborach ruch MAGA w Partii Republikańskiej praktycznie się rozpadł i nigdy nie odzyska już dawnych wpływów. Jednak rzeczywistość polityczna okazuje się znacznie bardziej złożona.

Według prognoz „Economista”, republikanów czeka „brutalna walka wewnętrzna” pomiędzy frakcją pragnącą utrwalić trumpizm, a tymi, którzy uważają, że charakter Trumpa zaszkodził partii. „Prezydent zachowuje jednak kolosalną władzę, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Dla świata oznacza to wpływanie na wzburzone wody” – podsumowuje tygodnik.