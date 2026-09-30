Republikanie blokują raport o przemocy na Zachodnim Brzegu. Wśród ofiar obywatele USA

RMF24

Republikańscy senatorowie zablokowali próbę zobowiązania administracji Donalda Trumpa do przedstawienia Kongresowi raportu na temat narastającej przemocy na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Wśród ofiar śmiertelnych są także obywatele Stanów Zjednoczonych.

We wtorek w amerykańskim Senacie odbyło się głosowanie nad rezolucją, która miała zobowiązać administrację prezydenta Donalda Trumpa do przedstawienia raportu dotyczącego przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 47 senatorów, przeciw było 51. Wynik głosowania odzwierciedlił głębokie podziały partyjne – niemal wszyscy demokraci poparli rezolucję, podczas gdy wszyscy republikanie, z wyjątkiem jednego, byli przeciw.

Rezolucja zakładała przygotowanie przez Departament Stanu raportu na temat zabójstw obywateli USA, do których dochodziło z rąk izraelskich osadników lub sił bezpieczeństwa Izraela na Zachodnim Brzegu. Dokument miał również ocenić przestrzeganie praw człowieka na tym terenie. Choć rezolucja nie przewidywała bezpośrednich cięć w amerykańskiej pomocy dla Izraela, jej brak mógłby skutkować ograniczeniami w przekazywaniu środków.

Polityczne napięcia i oskarżenia

Demokratyczny senator Chris Van Hollen, inicjator projektu, podkreślał konieczność przyjrzenia się przypadkom śmierci dziewięciu obywateli USA od 2022 roku. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby odbiorcy środków pochodzących z podatków amerykańskich obywateli postępowali zgodnie z naszym prawem i naszymi wartościami – argumentował senator.

Republikanie zarzucili demokratom wykorzystywanie sytuacji politycznej, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań militarnych Izraela i USA przeciwko Iranowi. Ich zdaniem, próba przeforsowania raportu miała na celu zdobycie kapitału politycznego w trudnym dla Izraela momencie.

Głosowanie w Senacie odbyło się na kilka tygodni przed wyborami w USA, zaplanowanymi na 3 listopada. Sondaże wskazują, że Partia Republikańska może stracić większość w Kongresie. Również w Izraelu, pod koniec października, odbędą się wybory parlamentarne.