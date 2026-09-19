Reporterzy m.in. CNN i Politico niewpuszczeni do Białego Domu

RMF24

Jak poinformowała CNN, reporterce stacji Betsy Klein odmówiono dzisiaj wstępu do Białego Domu, a jej przepustkę prasową zatrzymano. Kilka godzin temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że „zakazuje” wstępu takim mediom, jak CNN, MS NOW i Politico. Eksperci ds. Pierwszej Poprawki twierdzą, że takie działanie jest niezgodne z konstytucją.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że „zakazuje” CNN, MS NOW i Politico wstępu do Białego Domu z powodu - jak określił - ich „ciągłego przekazywania fake newsów”.

Media nie powinny móc ciągle pisać ani relacjonować FIKCJI i KŁAMSTW, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych, dodając, że „wkrótce w ich ślady pójdą inne fake news media”.

Dziś jednak reporterzy próbowali dotrzeć do pracy. Nie zostali wpuszczeni, a ich identyfikatory i przepustki zostały dezaktywowane. Korespondentka MS NOW, Akayla Gardner, relacjonowała: „Funkcjonariusz poprosił mnie o oddanie przepustki. Powiedział, że jest dezaktywowana”. Wszystkie trzy redakcje informacyjne - CNN, MS NOW oraz Politico - poinformowały, że podejmą kroki prawne w obronie praw swoich reporterów.

Misja CNN, polegająca na relacjonowaniu wydarzeń w rządzie USA, będzie kontynuowana niezależnie od wszelkich prób ograniczania dostępu fizycznego do Białego Domu i innych budynków rządowych, a także wszelkich innych prób utrudniania nam dziennikarstwa (...). Konstytucja Stanów Zjednoczonych daje nam prawo do prowadzenia działalności dziennikarskiej bez przeszkód i ingerencji ze strony rządu, a ten zakaz stanowi bezprawne naruszenie tego fundamentalnego prawa” - napisała w oświadczeniu stacja CNN.

Politico poinformowało natomiast, że „nadal będzie rzetelnie relacjonować wydarzenia z tego Białego Domu. „Będziemy bronić naszych praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę przed wszelkimi próbami ich ograniczenia” - zapowiedziała redakcja.

