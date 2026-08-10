Ren wysycha. Niski poziom wody grozi paraliżem transportu towarowego

RMF24

Niski poziom wody na Renie może już w tym tygodniu doprowadzić do całkowitego wstrzymania ruchu towarowego na jednym z kluczowych odcinków tej rzeki – alarmuje Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. Eksperci ostrzegają, że Ren, będący jednym z najważniejszych szlaków transportowych Europy, może zostać praktycznie podzielony na dwie części.

Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (BDB) ostrzega przed bezprecedensowym kryzysem na Renie. Według najnowszych prognoz poziom wody na stacji pomiarowej Kaub – kluczowym punkcie na trasie żeglugowej – może spaść do wartości jednocyfrowych. To efekt długotrwałego braku opadów, który daje się we znaki zarówno przewoźnikom towarowym, jak i operatorom rejsów turystycznych.

„Żegluga handlowa nie będzie już w stanie transportować towarów w regionie przy tak niskim poziomie wody. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. W zasadzie Ren nie będzie już żeglowny na całej swojej długości i tym samym podzieli się na dwie części – powiedział Jens Schwanen, dyrektor zarządzający BDB, w rozmowie z „Rheinische Post”.

Kluczowe połączenia zagrożone

Kaub, położone na południe od Koblencji, to jedno z najpłytszych miejsc na środkowym Renie. To właśnie tutaj sytuacja jest najbardziej dramatyczna. W praktyce oznacza to, że transport wodny między portami w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii a południową częścią Niemiec może zostać poważnie ograniczony.

Schwanen podkreśla, że żegluga będzie możliwa jedynie na wybranych odcinkach. Ruch będzie kontynuowany między portami w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, północną częścią niemieckiego Renu a zachodnioniemiecką siecią kanałów. Dalej na południe żegluga będzie możliwa tylko na dopływach, takich jak Men, Mozela i Neckar oraz na Kanale Men-Dunaj.

Reakcja władz

W odpowiedzi na kryzys, w miniony weekend władze kilku niemieckich landów – Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu i Saary – zdecydowały się złagodzić ograniczenia dla transportu ciężarowego. Ma to na celu częściowe odciążenie szlaków wodnych i zapobieżenie poważnym zakłóceniom w łańcuchach dostaw.