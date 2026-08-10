Ren wysycha. Niski poziom wody grozi paraliżem transportu towarowego

Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (BDB) ostrzega przed bezprecedensowym kryzysem na Renie. Według najnowszych prognoz poziom wody na stacji pomiarowej Kaub – kluczowym punkcie na trasie żeglugowej – może spaść do wartości jednocyfrowych. To efekt długotrwałego braku opadów, który daje się we znaki zarówno przewoźnikom towarowym, jak i operatorom rejsów turystycznych.
„Żegluga handlowa nie będzie już w stanie transportować towarów w regionie przy tak niskim poziomie wody. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. W zasadzie Ren nie będzie już żeglowny na całej swojej długości i tym samym podzieli się na dwie części – powiedział Jens Schwanen, dyrektor zarządzający BDB, w rozmowie z „Rheinische Post”.
Kluczowe połączenia zagrożone
Kaub, położone na południe od Koblencji, to jedno z najpłytszych miejsc na środkowym Renie. To właśnie tutaj sytuacja jest najbardziej dramatyczna. W praktyce oznacza to, że transport wodny między portami w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii a południową częścią Niemiec może zostać poważnie ograniczony.
Schwanen podkreśla, że żegluga będzie możliwa jedynie na wybranych odcinkach. Ruch będzie kontynuowany między portami w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, północną częścią niemieckiego Renu a zachodnioniemiecką siecią kanałów. Dalej na południe żegluga będzie możliwa tylko na dopływach, takich jak Men, Mozela i Neckar oraz na Kanale Men-Dunaj.
Reakcja władz
W odpowiedzi na kryzys, w miniony weekend władze kilku niemieckich landów – Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu i Saary – zdecydowały się złagodzić ograniczenia dla transportu ciężarowego. Ma to na celu częściowe odciążenie szlaków wodnych i zapobieżenie poważnym zakłóceniom w łańcuchach dostaw.