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Rosyjska armia miała w październiku stracić około 54,4 tys. żołnierzy – zabitych i rannych – w wojnie przeciwko Ukrainie. Takie dane, cytowane przez agencję Bloomberg, przekazały europejskie źródła wywiadowcze. Informacje te podał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Gigantyczne straty nie przekładają się na zdobycze terytorialne.

Według opublikowanych danych oznaczałoby to średnio około 12 tys. strat tygodniowo, ponad 1,7 tys. dziennie i przeszło 70 w ciągu każdej godziny.

Straty mimo ograniczonych postępów

Bloomberg i analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przypominają, że rosyjskie siły miały w październiku ponieść także netto straty – to około 160 kilometrów kwadratowych, które znalazły się pod kontrolą wojsk Kijowa. Podobna sytuacja miała wystąpić we wrześniu, gdy obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się według tych wyliczeń o 80,8 km kw.

Rosyjskie wojska prowadzą intensywne działania przede wszystkim na wschodzie Ukrainy. Kreml nie publikuje regularnych, szczegółowych danych dotyczących liczby zabitych i rannych żołnierzy.

Mniej niż tysiąc kilometrów kwadratowych od początku roku

Ukraiński projekt analityczny DeepState szacuje, że od stycznia do końca października Rosja zajęła mniej niż tysiąc kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. To wynik niemal 3,5 razy niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z danych cytowanych przez rosyjski portal.

Analityk Bloomberg Intelligence Aleks Kokczarow ocenił, że rosyjskie dowództwo może ponosić straty sięgające około tysiąca żołnierzy na każdy zdobyty kilometr kwadratowy. Jego zdaniem potencjał Rosji na froncie może pozostać ograniczony do końca roku, mimo kontynuowania presji militarnej na Ukrainę.

Bloomberg wskazuje również, że straty na froncie mogą przewyższać tempo rekrutacji nowych żołnierzy kontraktowych i ochotników. Według wyliczeń ekonomisty Janisa Klugego w pierwszej połowie roku Rosja miała pozyskiwać około 30 tys. osób miesięcznie.

Od stycznia do sierpnia kontrakty z rosyjskim resortem obrony miało podpisać 234 tys. osób – o około 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

Oceny łącznych strat Rosji od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku znacząco się różnią. Analizy amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) mówiły o około 1,4 mln zabitych, ciężko rannych i zaginionych do czerwca 2026 roku.

Z kolei „The Economist” szacował, że do końca października liczba poległych rosyjskich żołnierzy mogła sięgnąć 770 tys. Dane te są szacunkami instytucji analitycznych i mediów, a nie oficjalnymi informacjami potwierdzonymi przez Rosję. Niezależnie od tego, którą wykładnię przyjmiemy, liczba poległych w Ukrainie rosyjskich żołnierzy - przypomina The Moscow Times - jest już kilkukrotnie wyższa niż łączna liczba ofiar amerykańskich we wszystkich konfliktach od II wojny światowej i blisko dziewięciokrotnie wyższa niż całkowite straty ZSRR od 1945 roku.