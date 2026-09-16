Rekordowe lato we Francji. Tysiące ofiar upałów, słupek rtęci 178 razy przekroczył 40 st. Celsjusza

Najgorętsze lato od 1900 roku
Minione lato we Francji zapisze się w historii jako najgorętsze od ponad 120 lat. Jak podaje Meteo France, temperatury przez 83 dni z 92 utrzymywały się powyżej średniej dla tej pory roku, a słupek rtęci aż 178 razy przekroczył granicę 40 stopni Celsjusza.
Przez kraj przeszły trzy fale upałów, które łącznie trwały aż 53 dni – to wynik bez precedensu w nowoczesnych pomiarach meteorologicznych.
8 tysięcy nadmiarowych zgonów
Według wyliczeń agencji AFP, opartych na danych władz medycznych Sante public France, podczas tegorocznych upałów zarejestrowano około 8 tysięcy nadmiarowych zgonów. Najtragiczniejsza okazała się pierwsza fala upałów, która trwała od 17 czerwca do 2 lipca – liczba nadmiarowych zgonów była wtedy aż 4,5 razy wyższa niż podczas drugiej fali i 7 razy wyższa niż w trakcie trzeciej.
Najbardziej dotkniętym regionem była Burgundia-Franche-Comté, gdzie rekordowe temperatury utrzymywały się najdłużej.
Upały, susze i pożary – lato pełne ekstremów
Nie tylko wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom Francji. Lato 2026 przyniosło także susze i pożary lasów, które dodatkowo obciążyły służby ratunkowe. 73 z 96 francuskich departamentów przynajmniej raz znalazło się w strefie czerwonego, najwyższego alertu pogodowego.
Guillaume Boulanger z Sante public France podkreśla, że tegoroczne lato było absolutnie wyjątkowe pod względem długości i intensywności fal upałów. Francuskie władze medyczne zaznaczają, że dane dotyczące zgonów są wciąż analizowane i mogą jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie specjaliści ostrzegają, że zmiany klimatyczne mogą sprawić, iż podobne ekstremalne zjawiska pogodowe będą zdarzać się coraz częściej.