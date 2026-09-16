Rekordowe lato we Francji. Tysiące ofiar upałów, słupek rtęci 178 razy przekroczył 40 st. Celsjusza

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Francja zmagała się tego lata z bezprecedensową falą upałów, która doprowadziła do około 8 tysięcy nadmiarowych zgonów. Według najnowszych danych Sante public France, ekstremalne temperatury utrzymywały się niemal nieprzerwanie przez całe lato, bijąc historyczne rekordy i stawiając służby ratunkowe w stan najwyższej gotowości.

Paryżanie kąpią się w fontannach, aby ochłodzić się podczas fali upałów. Zdjęcie z 25 czerwca 2026 roku.

Paryżanie kąpią się w fontannach, aby ochłodzić się podczas fali upałów. Zdjęcie z 25 czerwca 2026 roku. / Shutterstock

Najgorętsze lato od 1900 roku

Minione lato we Francji zapisze się w historii jako najgorętsze od ponad 120 lat. Jak podaje Meteo France, temperatury przez 83 dni z 92 utrzymywały się powyżej średniej dla tej pory roku, a słupek rtęci aż 178 razy przekroczył granicę 40 stopni Celsjusza.

Przez kraj przeszły trzy fale upałów, które łącznie trwały aż 53 dni – to wynik bez precedensu w nowoczesnych pomiarach meteorologicznych.

Sierpień najgorętszy w historii pomiarów. Świat przekroczył kluczowy próg temperatury Sierpień 2026 roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura na Ziemi przekroczyła krytyczną granicę o ponad 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedprzemysłowej. Dane…

8 tysięcy nadmiarowych zgonów

Według wyliczeń agencji AFP, opartych na danych władz medycznych Sante public France, podczas tegorocznych upałów zarejestrowano około 8 tysięcy nadmiarowych zgonów. Najtragiczniejsza okazała się pierwsza fala upałów, która trwała od 17 czerwca do 2 lipca – liczba nadmiarowych zgonów była wtedy aż 4,5 razy wyższa niż podczas drugiej fali i 7 razy wyższa niż w trakcie trzeciej.

Najbardziej dotkniętym regionem była Burgundia-Franche-Comté, gdzie rekordowe temperatury utrzymywały się najdłużej.

Upały, susze i pożary – lato pełne ekstremów

Nie tylko wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom Francji. Lato 2026 przyniosło także susze i pożary lasów, które dodatkowo obciążyły służby ratunkowe. 73 z 96 francuskich departamentów przynajmniej raz znalazło się w strefie czerwonego, najwyższego alertu pogodowego.

Guillaume Boulanger z Sante public France podkreśla, że tegoroczne lato było absolutnie wyjątkowe pod względem długości i intensywności fal upałów. Francuskie władze medyczne zaznaczają, że dane dotyczące zgonów są wciąż analizowane i mogą jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie specjaliści ostrzegają, że zmiany klimatyczne mogą sprawić, iż podobne ekstremalne zjawiska pogodowe będą zdarzać się coraz częściej.