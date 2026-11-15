Rekord na Wyspach Kanaryjskich. Prawie 1,5 tys. migrantów przypłynęło z Afryki

RMF24

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Blisko 1,5 tysiąca migrantów z państw Afryki Zachodniej dotarło w sobotę na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie – poinformowała w niedzielę agencja EFE. Była to największa liczba osób, które przybyły tam w ciągu jednego dnia od 2020 roku. Wówczas archipelag osiągnęło 1461 migrantów.

Przybysze pokonali trasę z Afryki na pokładzie 14 łodzi. Na jednej z nich znajdowało się 240 osób, w tym 36 dzieci oraz 12 kobiet. Najwięcej migrantów pochodziło z Senegalu, Gambii i Gwinei.

Od kilku dni Wyspy Kanaryjskie mierzą się ze wzmożonym napływem osób z Afryki Zachodniej. W poprzedni weekend na El Hierro, najmniejszą wyspę archipelagu, zamieszkaną przez około 11,5 tys. ludzi, przybyło łącznie 1,3 tys. migrantów.

Jak przypomina Reuters, morska trasa przez Atlantyk z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie należy do najbardziej śmiercionośnych szlaków migracyjnych na świecie. Utrudniają ją silne prądy i wiatry, a droga do europejskiego terytorium liczy około 1,6 tys. kilometrów.

Według danych hiszpańskiego rządu między 1 stycznia a 31 października na Wyspy Kanaryjskie dotarło o 5,5 proc. mniej migrantów niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Kwestia migracji, m.in. za sprawą ugrupowań prawicowych, jest jednym z najważniejszych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii, wyznaczonymi na 29 listopada.