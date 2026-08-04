Rekin tygrysi u wybrzeży Massachusetts. Naukowcy tłumaczą, co to oznacza

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Bracia Nate i Nelson Rouette złowili, a następnie wypuścili młodego rekina tygrysiego przy plaży w Falmouth na Cape Cod w amerykańskim stanie Massachusetts. Gatunek ten zwykle występuje w znacznie cieplejszych wodach, m.in. na Karaibach. Zdaniem naukowców pojawienie się zwierzęcia tak daleko na północy może być kolejnym sygnałem ocieplania się Atlantyku.

Do nietypowego połowu doszło pod koniec lipca. Bracia, doświadczeni wędkarze z Massachusetts, polowali nocą na rekiny. Spodziewali się złowić występujące w tym rejonie żarłacze brunatne, ale „w ręce” wpadł im około 1,5-metrowy młody rekin tygrysi.

Zobaczyłem charakterystyczne poziome pasy i od razu wiedziałem, co to jest. Krzyczałem do brata: „To tygrysi, rekin tygrysi!” - relacjonował Nate Rouette w rozmowie z Associated Press.

Po sfotografowaniu ryby mężczyźni wypuścili ją do morza.

Tropikalny gatunek coraz dalej na północ

Rekiny tygrysie mogą dorastać do ponad 4,5 metra długości i ważyć przeszło 600 kilogramów. Żywią się m.in. rybami, skorupiakami i ptakami. Dorosłe osobniki należą do gatunków potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi, jednak nieprowokowane śmiertelne ataki zdarzają się rzadko.

John Chisholm z Anderson Cabot Center for Ocean Life przy New England Aquarium w Bostonie zwrócił uwagę, że młode rekiny tygrysie są w wodach północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych obserwowane częściej niż w przeszłości. Zarazem to właśnie obecność młodego osobnika w tej części Atlantyku jest szczególnie zaskakująca.

Być może pojawiają się tutaj, bo warunki stały się odpowiednie: jest pożywienie i ciepła woda. Trzeba sprawdzić, czy ten obszar nie zaczyna pełnić funkcji miejsca rozrodu - powiedział naukowiec.

Nie tylko rekiny zmieniają zasięg występowania

Według ekspertów rekiny tygrysie są jednym z wielu gatunków przesuwających się na północ wraz ze wzrostem temperatur oceanów. U wybrzeży Cape Cod coraz częściej spotykane są także żarłacze białe. Ich obecność wiąże się również z większą liczbą fok, które stanowią dla nich pokarm.

Na północ przemieszczają się też inne zwierzęta morskie, w tym strzępiele czarne. Nietypowy połów z Massachusetts wpisuje się więc w obserwowany przez badaczy trend zmian zachodzących w ekosystemach Atlantyku.