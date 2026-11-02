„Ramię w ramię”. Litwa jasno deklaruje ws. pomocy Polsce

RMF24

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Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Litwa i Polska będą walczyć ramię w ramię - powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Ocenił on, że bezpieczeństwo jego kraju jest ściśle związane z bezpieczeństwem Polski.

Szef litewskiego MSZ Kęstutis Budrys w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania „Rz” podkreślił, że „Litwa ma własne interesy narodowe, które w dużej mierze pokrywają się z interesami Polski czy jej obawami o bezpieczeństwo narodowe”.

Budrys przekazał, że „w naturalnym interesie Polski leży zapewnienie bezpieczeństwa całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, a także zabezpieczenie północno-wschodniego odcinka linii frontu”. Dodał, iż jest pewny, że współpraca Polski i Litwy będzie kontynuowana.

„Litwa natychmiast przyjdzie wam z pomocą”

Budrys zapewnił, że w razie zagrożenia Litwa wesprze Polskę. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Litwa i Polska będą walczyć ramię w ramię - powiedział.

Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której przy wspólnej granicy dochodzi do incydentów, a Litwa pozostaje bierna. Litwa natychmiast przyjdzie wam z pomocą - zadeklarował.

Wybory w USA i polityka bezpieczeństwa

Odnosząc się do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, zaplanowanych na 3 listopada, litewski minister stwierdził, że nie oczekuje zasadniczej zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej ani bezpieczeństwa. Jego zdaniem w ostatnich miesiącach widoczna była kontynuacja dotychczasowego podejścia USA wobec sojuszników.

Budrys nie przewiduje też, by wynik głosowania zmienił stosunek Waszyngtonu do państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski i Litwy.

Minister mówił również o celach Władimira Putina. Według niego rosyjski przywódca chce faktycznej likwidacji NATO. W tej sytuacji - jak ocenił - europejskie państwa powinny przejąć polityczną inicjatywę, jasno określić swoje oczekiwania oraz skuteczniej chronić własne interesy i bezpieczeństwo.