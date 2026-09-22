Radosław Sikorski: Gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie

RMF24

W swoim wystąpieniu na forum ONZ Donald Trump przyznał, że może skorzystać z niedawno podpisanej ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Pytany o słowa amerykańskiego prezydenta szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że „to duży straszak”. „Gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie - podkreślił Sikorski.

Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump zapowiedział, że jest gotów użyć nowych, szerokich uprawnień do nakładania ceł i sankcji na Rosję. Prezydent USA podpisał ustawę Lindseya Grahama, która daje mu możliwość nałożenia nawet 100-procentowych ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz.

Donald Trump na forum ONZ: Muszę podjąć ważną decyzję Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina,…

W zeszłym tygodniu, ku czci senatora Lindseya Grahama, podpisałem nowe, potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę musiał skorzystać. Czas położyć kres zabijaniu - powiedział Trump.

Sikorski: To duży straszak dla Putina

Wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, pytany o słowa Trumpa, nie krył, że to poważny sygnał dla Kremla. To duży straszak i gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie – stwierdził Sikorski podczas briefingu w Nowym Jorku.

Zwrócił uwagę, że ustawa umożliwia nałożenie zarówno pierwotnych, jak i wtórnych sankcji na kraje wspierające rosyjski sektor energetyczny. To nie jest mała rzecz – dodał szef MSZ.

Kogo mogą dotknąć nowe sankcje?

Ustawa Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta USA do nałożenia w ciągu 30 dni ceł na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy, gazu oraz państwa pomagające Rosji omijać sankcje. Choć lista nie została ujawniona, według danych Senatu mogą znaleźć się na niej m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur.

Nowe prawo kodyfikuje też istniejące restrykcje i zachęca do nakładania kolejnych, w tym na tzw. rosyjską flotę cieni. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji prezydenta.

Polska dyplomacja patrzy z nadzieją

Sikorski podkreślił, że choć Trump nie poświęcił Ukrainie wiele miejsca w swoim przemówieniu, to sama zapowiedź użycia nowych sankcji jest bardzo istotna. Patrzmy pozytywnie – apelował szef MSZ, przypominając, że prezydent USA ma teraz w ręku potężne narzędzie nacisku na Rosję i jej sojuszników.

Iran na celowniku USA? Sikorski komentuje

Szefa polskiej dyplomacji pytano także o stanowisko rządu wobec amerykańskiej polityki względem Iranu. Sikorski przypomniał, że Trump chwalił się zniszczeniem irańskiego programu atomowego i sugerował, że celem była zmiana reżimu w Teheranie.

Niestety, ta operacja się nie udała – skwitował Sikorski, odnosząc się do niepowodzenia prób zmiany władzy w Iranie.