Pyton wywołał pożar w szkole. Nie przeżył żółw

RMF24

Niecodzienna akcja ratunkowa w amerykańskiej szkole. 2,5 metrowy pyton uciekł z klasowego terrarium i przypadkowo wywołał pożar, który zniszczył aż osiem sal lekcyjnych. Strażacy nie kryli zaskoczenia, gdy podczas akcji gaśniczej natknęli się na nietypowego sprawcę zamieszania. Schował się pod ławką.

Do niebezpiecznego i niecodziennego incydentu doszło w miejscowości Forest w stanie Wirginia w USA.

Jak informuje agencja UPI, dwuipółmetrowy pyton wymknął się z terrarium w szkolnej pracowni biologicznej i przewrócił lampę grzewczą. To właśnie od niej rozpoczął się pożar, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na całe drugie piętro budynku.

Biuro Straży Pożarnej hrabstwa Bedford potwierdziło, że to właśnie gad był przyczyną zamieszania.

Wąż przyczynił się do wzniecenia pożaru. Nie sądzę jednak, żeby działał z niskich pobudek – powiedział inspektor straży pożarnej, cytowany przez lokalne media.

Osiem sal zniszczonych, żółw nie przeżył

W wyniku pożaru ucierpiało aż osiem klas – zostały one uszkodzone przez ogień, dym oraz wodę z automatycznych zraszaczy, które uruchomiły się na drugim piętrze.

Niestety, w płomieniach zginął jeden z klasowych żółwi.

Strażacy kontra pyton

Jednym z pierwszych, którzy weszli do płonącego budynku, był strażak-ratownik medyczny Ryan Owen. To właśnie on stanął oko w oko z niecodziennym sprawcą zamieszania.

To zdecydowanie wytrąciło mnie z równowagi. Wchodzisz, żeby walczyć ogniem i spotykasz węża – powiedział. – Nie byłem do tego szkolony. Ale dobry strażak zawsze potrafi dostosować działanie do okoliczności – dodał.

Na szczęście pyton został szybko obezwładniony i przekazany właścicielowi.