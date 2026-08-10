Pyton birmański pod szopą. Wcześniej połknął oposa

RMF24

Ponad dwumetrowy pyton birmański został znaleziony pod szopą na posesji w miejscowości Freehold w stanie New Jersey w USA. Badanie rentgenowskie wykazało, że wąż tuż przed schwytaniem połknął oposа — podały lokalne służby zajmujące się ochroną zwierząt.

Zgłoszenie odebrali funkcjonariusze organizacji Monmouth County SPCA. Pod szopą na terenie prywatnej posesji znaleźli pytona birmańskiego o długości około ośmiu stóp, czyli blisko 2,5 metra. Zwierzę ważyło ponad 18 kilogramów.

Obecność węża odkryto, gdy kobieta podlewała kwiaty w rodzinnym domu. Nagle zauważyła gada pełznącego po podwórku - opisuje ABC 7.

Służby opublikowały nagranie z interwencji. Widać na nim, jak pracownicy wyciągają dużego węża spod konstrukcji.

Opos w brzuchu węża

Pyton miał wyraźnie powiększony brzuch. Zdjęcie rentgenowskie potwierdziło, że zjadł oposa. Według relacji służb obfity posiłek utrudniał bezpieczne przeniesienie zwierzęcia spod szopy. Istniało ryzyko poranienia węża, którego trzeba było przecisnąć przez niewielki otwór w budynku.

Pyton birmański naturalnie występuje w Azji Południowo-Wschodniej. Nie jest gatunkiem rodzimym dla północno-wschodniej części USA. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na posesji w Freehold ani do kogo należał.

„Kiedy właściciel domu przysłał nam film pokazujący, z czym mamy do czynienia, i kiedy wszyscy go obejrzeliśmy, opadły nam szczęki, ponieważ to pyton birmański, który zdecydowanie nie powinien żyć na wolności w New Jersey” – powiedział Scott Crawford, kierownik ds. kontroli zwierząt w Monmouth County SPCA w rozmowie z ABC 7.

Wąż ostatecznie trafi do zoo lub zostanie przekazany prywatnemu właścicielowi.