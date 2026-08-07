RMF24

„Sąd Najwyższy Rosji rozpatrzy wniosek o wykluczenie opozycyjnej partii Jabłoko z wrześniowych wyborów parlamentarnych” - poinformowało dzisiaj biuro prasowe sądu. O głosowanie na tę formację zaapelowała wdowa po opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, Julia. Jabłoko to jedyna oficjalnie zarejestrowana partia, która sprzeciwia się wojnie z Ukrainą, a w kampanii akcentuje potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni.

Wybory do IX Dumy Państwowej w Rosji odbędą się w dniach 18-20 września. Głosowanie potrwa trzy dni, jednak oficjalny dekret jako główny dzień wyborczy wyznacza niedzielę, 20 września.

Jabłoko wykluczone z powodu „nieprawidłowości”? Decyzja w poniedziałek

Sąd otrzymał wniosek o wykluczenie Jabłoka z wyborów od skrajnie prawicowej partii Ojczyzna, która zarzuca mu finansowe nieprawidłowości. Według szefa Ojczyzny Aleksieja Żurawlowa dopatrzono się „całej masy nieprawidłowości prawnych”. Sprawa ma być rozpatrzona przez Sąd Najwyższy w najbliższy poniedziałek.

Przedstawiciele Jabłoka powiedzieli portalowi Mediazona, że jeszcze nie zapoznali się z wnioskiem Ojczyzny. Oznajmili jednak, że pozwą Żurawlowa za szarganie reputacji Jabłoka. We wniosku nazwał on członków tej partii „zdrajcami narodu”, którzy „pracują na rzecz Zachodu”. Więcej o partiach, które zarejestrowała Centralna Komisja Wyborcza można przeczytać poniżej.

Rosja szykuje się na wybory, zarejestrowano partie. Jedna z nich się wyróżnia Wybory do IX Dumy Państwowej w Rosji odbędą się w dniach 18–20 września. Głosowanie potrwa trzy dni, jednak oficjalny dekret prezydencki jako główny dzień wyborczy wyznacza niedzielę, 20 września. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej…

Wdowa po Nawalnym apeluje

W czwartek o głosowanie na Jabłoko zaapelowała Julia Nawalna.

Na zbliżające się wybory, niezależnie od tego, jak bardzo mogą one być nieuczciwe, powinniśmy patrzeć jako na jedyną w ciągu wielu lat legalną i bezpieczną możliwość poinformowania o naszej niezgodzie na wojnę. Można to zrobić, głosując na partię, która reprezentuje antywojenne stanowisko. Uważam wsparcie partii Jabłoko za właściwe pod względem moralnym i politycznym – oznajmiła w nagraniu na Telegramie.

Kilku mieszkających za granicą rosyjskich polityków przeciwnych wojnie w Ukrainie, dziennikarzy, blogerów i obrońców praw człowieka zainicjowało kampanię poparcia na rzecz partii. Szef Jabłoka Nikłaj Rybakow ostrzegł w reakcji, że ich poparcie „w obecnych warunkach może doprowadzić do wykluczenia partii z wyborów”.

Ukraińcy pożegnali „wielkiego syna narodu polskiego”. Zabili go Rosjanie W rzymskokatolickiej konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie odbyły się w piątek uroczystości pogrzebowe Marka Ruska-Wolskiego - polskiego wolontariusza zabitego w Ukrainie przez rosyjski drona. Pomagał mieszkańcom terenów położonych w pobliżu frontu,…

Jabłoko to ostatnia aktywna z zarejestrowanych oficjalnie partii opozycyjnych w Rosji. W przeszłości wzywała do wznowienia partnerstwa Rosji z NATO i do rozmów na temat oddania Ukrainie terytoriów w Donbasie kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Apelowała też o zawieszenie broni na froncie ukraińskim i chronienie życia żołnierzy.