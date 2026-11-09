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Putinowi regularnie pokazują filmy AI z tzw. sukcesami Rosji na froncie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (21:38)

Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie przekazuje Władimirowi Putinowi nagrania wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które mają przedstawiać nieistniejące sukcesy armii w Ukrainie - podał „Financial Times”. Według źródeł gazety fałszywe raporty mogą prowadzić do wydawania rozkazów opartych na błędnych informacjach.

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Putinowi regularnie pokazują filmy AI z tzw. sukcesami Rosji na froncie
Władimir Putin w mundurze (fot. HANDOUT) /AFP/East News

Rozmówcy „FT” zbliżeni do rosyjskiego prezydenta, twierdzą, że presja na osiąganie sukcesów na polu walki skłania dowódców do zawyżania skali zdobyczy terytorialnych.

Jeden ze źródeł opisał mechanizm, w którym meldunek o zajęciu miejscowości jest przekazywany przez kolejne szczeble dowodzenia - od pułkownika przez generałów po Sztab Generalny i naczelnego dowódcę. Zanim informacja trafi na samą górę, rosyjskie oddziały mogą jednak wycofać się z deklarowanej pozycji.

Według źródła skutkiem mają być rozkazy atakowania kolejnych punktów, wydawane na podstawie fałszywych danych o wcześniejszych zdobyczach. To z kolei ma zwiększać straty po obu stronach.

Dlatego Stalin za to skazywał ludzi na śmierć - oświadczyło źródło.

Dziesiątki nagrań budzących wątpliwości

„Financial Times” podaje, że liczba nagrań sugerujących zajęcie ukraińskich miejscowości, które mogły zostać stworzone przy użyciu AI, sięga dziesiątek. Początkowo miały pojawiać się w kanałach rosyjskich blogerów popierających wojnę, ale później zaczęły trafiać także do oficjalnych komunikatów.

W połowie października rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie, na którym żołnierz macha rosyjską flagą z okna uszkodzonego budynku w Dobropolu w obwodzie donieckim. Szef zespołu Conflict Intelligence Team Rusłan Lewijew powiedział „FT”, że materiał musiał być montowany. Wskazał na nagłą zmianę położenia flagi, której - jego zdaniem - nie można wyjaśnić kompresją pliku ani zakłóceniami obrazu.

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) od czerwca do sierpnia zidentyfikowali co najmniej 35 nagrań, które mogły zostać sfabrykowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dziesięć z nich uznano za fałszywe z wysokim prawdopodobieństwem.

ISW zaznaczał, że rzeczywista liczba takich materiałów może być większa, ponieważ narzędzia do wykrywania treści wygenerowanych przez AI mają ograniczoną skuteczność.

Jednym z przykładów miał być film dotyczący rzekomego zajęcia Świętogórska. Informacji zawartej w nagraniu mieli zaprzeczyć dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Biłecki, który przybył do miasta, a także przedstawiciele rosyjskiej społeczności blogerów wojennych.

Rozbieżności w ocenach postępów Rosji

We wrześniu Putin oświadczył w rosyjskiej telewizji, że od początku roku rosyjska armia zajęła 6,5 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Według cytowanych przez „FT” analiz OSINT obszar kontrolowany przez Rosję powiększył się w tym czasie najwyżej o około 1,5 tys. km kw.

ISW szacował natomiast, że po uwzględnieniu terenów odbitych przez Ukrainę, od stycznia do października rosyjski zysk terytorialny netto wyniósł 119 km kw.


Źródło: RMF24
Tagi: Władimir Putin wojna w Ukrainie

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