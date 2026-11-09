Putinowi regularnie pokazują filmy AI z tzw. sukcesami Rosji na froncie

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Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie przekazuje Władimirowi Putinowi nagrania wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które mają przedstawiać nieistniejące sukcesy armii w Ukrainie - podał „Financial Times”. Według źródeł gazety fałszywe raporty mogą prowadzić do wydawania rozkazów opartych na błędnych informacjach.

Rozmówcy „FT” zbliżeni do rosyjskiego prezydenta, twierdzą, że presja na osiąganie sukcesów na polu walki skłania dowódców do zawyżania skali zdobyczy terytorialnych.

Jeden ze źródeł opisał mechanizm, w którym meldunek o zajęciu miejscowości jest przekazywany przez kolejne szczeble dowodzenia - od pułkownika przez generałów po Sztab Generalny i naczelnego dowódcę. Zanim informacja trafi na samą górę, rosyjskie oddziały mogą jednak wycofać się z deklarowanej pozycji.

Według źródła skutkiem mają być rozkazy atakowania kolejnych punktów, wydawane na podstawie fałszywych danych o wcześniejszych zdobyczach. To z kolei ma zwiększać straty po obu stronach.

Dlatego Stalin za to skazywał ludzi na śmierć - oświadczyło źródło.

Dziesiątki nagrań budzących wątpliwości

„Financial Times” podaje, że liczba nagrań sugerujących zajęcie ukraińskich miejscowości, które mogły zostać stworzone przy użyciu AI, sięga dziesiątek. Początkowo miały pojawiać się w kanałach rosyjskich blogerów popierających wojnę, ale później zaczęły trafiać także do oficjalnych komunikatów.

W połowie października rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie, na którym żołnierz macha rosyjską flagą z okna uszkodzonego budynku w Dobropolu w obwodzie donieckim. Szef zespołu Conflict Intelligence Team Rusłan Lewijew powiedział „FT”, że materiał musiał być montowany. Wskazał na nagłą zmianę położenia flagi, której - jego zdaniem - nie można wyjaśnić kompresją pliku ani zakłóceniami obrazu.

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) od czerwca do sierpnia zidentyfikowali co najmniej 35 nagrań, które mogły zostać sfabrykowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dziesięć z nich uznano za fałszywe z wysokim prawdopodobieństwem.

ISW zaznaczał, że rzeczywista liczba takich materiałów może być większa, ponieważ narzędzia do wykrywania treści wygenerowanych przez AI mają ograniczoną skuteczność.

Jednym z przykładów miał być film dotyczący rzekomego zajęcia Świętogórska. Informacji zawartej w nagraniu mieli zaprzeczyć dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Biłecki, który przybył do miasta, a także przedstawiciele rosyjskiej społeczności blogerów wojennych.

Rozbieżności w ocenach postępów Rosji

We wrześniu Putin oświadczył w rosyjskiej telewizji, że od początku roku rosyjska armia zajęła 6,5 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Według cytowanych przez „FT” analiz OSINT obszar kontrolowany przez Rosję powiększył się w tym czasie najwyżej o około 1,5 tys. km kw.

ISW szacował natomiast, że po uwzględnieniu terenów odbitych przez Ukrainę, od stycznia do października rosyjski zysk terytorialny netto wyniósł 119 km kw.