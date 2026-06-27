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„Macie w sobie gen zwycięzców, (...) hart ducha waszych przodków – tych, którzy wyzwolili świat spod władzy nazizmu, ujarzmili energię atomu i otworzyli całej ludzkości drogę w przestrzeń kosmiczną. Już wkrótce wy, dzisiejsza młodzież, przejmiecie odpowiedzialność za nasz kraj, naszą piękną i ukochaną Rosję. Waszą misją będzie kontynuowanie historii jej osiągnięć” - zwrócił się do absolwentów rosyjskich szkół Władimir Putin w dzisiejszym orędziu.

Putinowska reżyseria przyszłości „rządu dusz”

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, za którym Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 17 marca 2023 roku nakaz aresztowania w związku z popełnieniem zbrodni wojennych - m.in. bezprawnych deportacji i przesiedleń ukraińskich dzieci z terenów okupowanych do Federacji Rosyjskiej - zwrócił się do rosyjskiej młodzieży kończącej szkołę.

W swoim przesłaniu Putin powiedział, że młodzi ludzie muszą kontynuować rosyjską „historię osiągnięć”. Można jedynie przypuszczać, czy te słowa oznaczają wymaganą gotowość pójścia na front w związku z - jak określa Kreml - „specjalną operacją wojskową na Ukrainie”.

„Macie w sobie gen zwycięzców (...). W waszych sercach i duszach jest wola i jedność naszego narodu, moralna siła waszych przodków, którzy uwolnili świat od nazizmu, opanowali energię jądrową i otworzyli przestrzeń kosmiczną dla ludzkości” – powiedział Putin.

Dodał, zwracając się do młodych Rosjan, że to wkrótce oni przejmą odpowiedzialność za kraj - „piękną i ukochaną Rosję”.

Waszą misją będzie kontynuowanie historii jej osiągnięć, tworzenie, budowanie i pozostawienie po sobie dziedzictwa, które z kolei przekażecie przyszłym pokoleniom - oświadczył.

Czekają was również trudne, a zarazem inspirujące wyzwania w dziedzinie technologii, nauki, administracji publicznej, rozwoju społecznego, kultury i sztuki. Najważniejsze to dążyć do celu z determinacją i wytrwałością (...). Pielęgnujcie miłość do ojczyzny, czerpcie inspirację z postaw jej bohaterów i dochowujcie wierności ponadczasowym wartościom, które od zawsze stanowiły fundament naszego narodu - dodał.

Rosyjskich gróźb ciąg dalszy. Tym razem padło na Finlandię

Jak podaje „The Kyiv Independent”, Alexei Zhuravlev - deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej - zarzucił dzisiaj Finlandii, że ta staje się „drugą Ukrainą” - na którą Rosja napadła pełnoskalowo 1585 dni temu - i ostrzegł, że Moskwa dysponuje potencjałem militarnym pozwalającym na zniszczenie tego kraju.

Wczoraj natomiast m.in. portal Defence Industry Europe poinformował, że Finlandia ogłosiła plany współpracy z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin w celu utworzenia w Tampere pierwszego w Europie centrum serwisowego dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych MLRS i HIMARS, lżejszej i bardziej mobilnej wersji tego systemu.