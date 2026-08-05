Putin zmienia dowódców. Kreml nie rezygnuje z głównego celu

RMF24

Władimir Putin ogłosił zmiany na stanowiskach dowódców rosyjskich zgrupowań walczących w Ukrainie. Decyzja dotyczy m.in. formacji „Centrum”, działającej w obwodzie donieckim. Niezależne rosyjskie media zaznaczają, że roszady następują w czasie wyraźnego spowolnienia rosyjskiej ofensywy.

Portal The Moscow Times informuje, że rosyjskim zgrupowaniem wojsk „Centrum” ma odtąd dowodzić gen. Andriej Iwanajew, który wcześniej stał na czele zgrupowania „Wschód”. Zastąpi on 55-letniego gen. Walerija Sołodczuka.

Podczas spotkania z kierownictwem resortu obrony Władimir Putin określił „Centrum” jako jedną z kluczowych rosyjskich formacji, realizujących „najważniejsze zadania” w obwodzie donieckim. Kreml konsekwentnie przedstawia działania wojenne jako operację „wyzwalania” terenów Ukrainy, choć rzecz jasna chodzi o ich zbrojne zajmowanie przez rosyjską armię.

Gen. Walerij Sołodczuk został delegowany do kierowania logistyką. Jest on oskarżany o udział w zbrodniach popełnionych przez rosyjskie wojska w Buczy w 2022 roku.

Stanowisko po gen. Andrieju Iwanajewie obejmie gen. Piotr Bołgajew, dotychczasowy szef sztabu zgrupowania wojsk „Wschód”. Formacja działa na kierunku południowodonieckim, w pobliżu administracyjnej granicy obwodów donieckiego i zaporoskiego.

Rosyjski prezydent mianował też Denisa Liamina dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych, nowo utworzonej formacji wojskowej, która będzie odpowiedzialna za działania wojenne przeciwko Ukrainie z wykorzystaniem dronów.

Spowolnienie rosyjskiej ofensywy

The Moscow Times zauważa, że do zmian kadrowych w rosyjskiej armii doszło wkrótce po tym, jak tempo ofensywy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie gwałtownie spadło.

Według przytaczanego przez portal ukraińskiego projektu analitycznego DeepState, w lipcu wojska rosyjskie zajęły 88 km kw. ukraińskiego terytorium, a w czerwcu - 57 km kw. Maj Rosja zakończyła natomiast ze stratami terytorialnymi netto wynoszącymi 11 km kw.

Dla porównania, od stycznia do kwietnia Rosjanie zajmowali - według tych danych - od 126 do 245 km kw. miesięcznie. Pod koniec ubiegłego roku tempo rosyjskich zdobyczy terytorialnych miało wynosić około 500 km kw. na miesiąc.

Cele Kremla bez zmian

The Moscow Times przytacza ustalenia Reutersa, który pod koniec października 2025 roku informował, że rosyjski sztab generalny już wtedy miał zapewniać Władimira Putina o perspektywie szybkiego załamania ukraińskiej obrony i zdobycia tzw. pasa miast-twierdz: Konstantynówki, Drużkiwki, Słowiańska i Kramatorska. Terminy realizacji tych planów były jednak wielokrotnie przesuwane.

Zbliżone do Kremla źródła Bloomberga oceniły jednak, że walki o Donbas mogą potrwać nawet w 2027 roku. Mimo wolniejszego postępu ofensywy i ukraińskich uderzeń na terytorium Rosji, gospodarz Kremla ma pozostawać nieugięty w kontekście planów przejęcia pełnej kontroli nad Donbasem.

„Financial Times” podawał z kolei, że rosyjskie ambicje mogą sięgać dalej - do kontroli nad ukraińskimi obszarami po lewej stronie Dniepru, w tym nad Kijowem i Odessą. Te informacje opierają się na relacjach anonimowych źródeł.

Według szacunków amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w ubiegłym roku Rosja zajęła 4831 km kw. Ukrainy, czyli około 0,8 proc. jej powierzchni. W 2024 roku było to 3604 km kw., czyli około 0,6 proc. CSIS ocenia także, że do połowy 2026 roku rosyjskie straty - zabici i ranni - mogły sięgnąć 1,4 mln osób.