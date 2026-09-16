Putin z apelem do Rosjan. Wybory parlamentarne jako test poparcia dla wojny

RMF24

W najbliższy piątek w Rosji rozpoczynają się trzydniowe wybory parlamentarne, które prezydent Władimir Putin określił jako kluczowy sprawdzian poparcia dla działań wojennych w Ukrainie. W swoim przemówieniu do narodu podkreślił, że udział w głosowaniu to wyraz jedności i wsparcia dla rosyjskich żołnierzy oraz odpowiedź na presję zewnętrzną.

Rosjanie już w piątek rozpoczną głosowanie, które potrwa trzy dni i zdecyduje o składzie 450-osobowej Dumy Państwowej, czyli niższej izby parlamentu. To pierwsze wybory tego szczebla od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Opozycja poza listami, władza pewna zwycięstwa

Wybory odbywają się w warunkach ścisłej kontroli politycznej. Większość kandydatów sprzeciwiających się wojnie została wykluczona z udziału w głosowaniu, a partia Jedna Rosja, wspierana przez prezydenta Putina, jest niemal pewna utrzymania dominującej pozycji w parlamencie.

W swoim wystąpieniu telewizyjnym prezydent Putin wezwał obywateli do licznego udziału w wyborach, podkreślając, że każdy głos to wsparcie dla rosyjskich żołnierzy i potwierdzenie narodowej jedności.

Wasz wybór i wasza wola pokażą, że miliony ludzi stoją za naszymi żołnierzami, że jesteśmy zjednoczonym narodem związanym wspólnymi wartościami, pamięcią historyczną i miłością do ojczyzny – mówił prezydent.

Putin zaznaczył, że głosowanie to także odpowiedź na działania tych, którzy chcą osłabić Rosję, zahamować jej rozwój i odebrać jej suwerenność. Nikt nie zdoła nas podzielić ani zastraszyć, ani podważyć naszego państwa i systemu społeczno-politycznego – dodał.