Putin, Trump i Xi przy jednym stole. O czym będą rozmawiać w Shenzen?

Szczyt odbędzie się w ramach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).
To pierwsze spotkanie tego rodzaju – zaznaczył, cytowany przez agencję Reutera Uszakow. Spotkanie odbędzie się w oficjalnej rezydencji Xi Jinpinga.
Rozmowy o wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie światowym
W centrum uwagi rozmów mają znaleźć się wojna w Ukrainie, sytuacja na Półwyspie Koreańskim oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nuklearnym. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podczas spotkania nie zabraknie również rozmów o Iranie.
Będziemy rozmawiać o denuklearyzacji. To trudny temat, bo każdemu z nas bardzo trudno powiedzieć, że pozbędziemy się broni jądrowej, prawda? Porozmawiamy o Iranie. Iran jest w bardzo dobrej kondycji, ale porozmawiamy o nim trochę. Porozmawiamy o moim ulubionym temacie, Ukrainie – mówił dziś prezydent Trump.
Kulisy spotkania
W środę, dzień przed kluczowym szczytem, Władimir Putin spotka się z Xi Jinpingiem na rozmowach dwustronnych. W agendzie znajdą się kwestie gospodarcze, wojna w Ukrainie oraz sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Rosyjski przywódca ma także przekazać Xi wyniki wcześniejszych negocjacji z USA, które odbyły się w Abu Zabi.
Putinowi podczas wizyty w Chinach towarzyszyć będzie imponująca delegacja – ponad 30 rosyjskich firm, w tym giganci tacy jak Gazprom, Novatek, Rosnieft, Łukoil, Sbierbank, Yandex czy Wildberries. W składzie delegacji znajdzie się również siedmiu ministrów oraz trzech wicepremierów.
Czy dojdzie do przełomu w relacjach światowych?
Zarówno Biały Dom, jak i Kreml potwierdziły, że będzie to pierwsza okazja, kiedy przywódcy trzech czołowych mocarstw nuklearnych spotkają się w formacie trójstronnym.
Jurij Uszakow zaznaczył, że trwają jeszcze rozmowy na temat organizacji osobnego spotkania Trumpa z Putinem. Jeśli nie uda się uzgodnić wspólnego komunikatu po trójstronnych rozmowach, każdy z przywódców ma przedstawić własną ocenę szczytu.
W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy sugerujące, że Rosja rozumie tylko język siły i siła potrzebna jest, by ustąpiła w Ukrainie, Trump ocenił, że Władimir Putin „trochę ustępuje”.
Myślę, że mógłby być twardszy. Myślę, że mógłby być dużo twardszy, szczerze mówiąc. Myślę, że ustępuje - powiedział.
Trump zapowiedział również możliwość spotkania z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Będziemy z przewodniczącym Xi (...) spotkamy się też z prezydentem Putinem i być może spotkamy się z Kim Dzong Unem. To będzie dobre – mówił prezydent USA.
W ostatnich dniach pojawiły się także kontrowersje dotyczące restrykcji nałożonych na satelitarny system Starshield, wykorzystywany przez ukraińskie wojsko. Trump pytany o tę sprawę stwierdził, że „nic o tym nie słyszał”. Tymczasem, jak informuje charge d'affaires Ukrainy w Waszyngtonie, Denys Sienik, ograniczenia prędkości systemu trwają już siódmy dzień i dotyczą okupowanych terytoriów Ukrainy.
„Chcę być jednoznaczny: to sprzeczne z tym, co dzieje się na ziemi. Mogę potwierdzić, że ograniczenia prędkości rzeczywiście obowiązują” – oznajmił Sienik na platformie X.