Putin, Trump i Xi przy jednym stole. O czym będą rozmawiać w Shenzen?

RMF24

W czwartek w chińskim Shenzen dojdzie do bezprecedensowego spotkania przywódców trzech największych mocarstw świata: Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin. W rozmowach wezmą udział prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Chin Xi Jinping oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Jak ocenił Jurij Uszakow, doradca Putina ds. polityki zagranicznej, spotkanie to będzie miało „ogromny wpływ” na sprawy światowe.

Szczyt odbędzie się w ramach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

To pierwsze spotkanie tego rodzaju – zaznaczył, cytowany przez agencję Reutera Uszakow. Spotkanie odbędzie się w oficjalnej rezydencji Xi Jinpinga.

Rozmowy o wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie światowym

W centrum uwagi rozmów mają znaleźć się wojna w Ukrainie, sytuacja na Półwyspie Koreańskim oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nuklearnym. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podczas spotkania nie zabraknie również rozmów o Iranie.

Będziemy rozmawiać o denuklearyzacji. To trudny temat, bo każdemu z nas bardzo trudno powiedzieć, że pozbędziemy się broni jądrowej, prawda? Porozmawiamy o Iranie. Iran jest w bardzo dobrej kondycji, ale porozmawiamy o nim trochę. Porozmawiamy o moim ulubionym temacie, Ukrainie – mówił dziś prezydent Trump.

Kulisy spotkania

W środę, dzień przed kluczowym szczytem, Władimir Putin spotka się z Xi Jinpingiem na rozmowach dwustronnych. W agendzie znajdą się kwestie gospodarcze, wojna w Ukrainie oraz sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Rosyjski przywódca ma także przekazać Xi wyniki wcześniejszych negocjacji z USA, które odbyły się w Abu Zabi.

Putinowi podczas wizyty w Chinach towarzyszyć będzie imponująca delegacja – ponad 30 rosyjskich firm, w tym giganci tacy jak Gazprom, Novatek, Rosnieft, Łukoil, Sbierbank, Yandex czy Wildberries. W składzie delegacji znajdzie się również siedmiu ministrów oraz trzech wicepremierów.

Czy dojdzie do przełomu w relacjach światowych?

Zarówno Biały Dom, jak i Kreml potwierdziły, że będzie to pierwsza okazja, kiedy przywódcy trzech czołowych mocarstw nuklearnych spotkają się w formacie trójstronnym.

Jurij Uszakow zaznaczył, że trwają jeszcze rozmowy na temat organizacji osobnego spotkania Trumpa z Putinem. Jeśli nie uda się uzgodnić wspólnego komunikatu po trójstronnych rozmowach, każdy z przywódców ma przedstawić własną ocenę szczytu.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy sugerujące, że Rosja rozumie tylko język siły i siła potrzebna jest, by ustąpiła w Ukrainie, Trump ocenił, że Władimir Putin „trochę ustępuje”.

Myślę, że mógłby być twardszy. Myślę, że mógłby być dużo twardszy, szczerze mówiąc. Myślę, że ustępuje - powiedział.

Trump zapowiedział również możliwość spotkania z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Będziemy z przewodniczącym Xi (...) spotkamy się też z prezydentem Putinem i być może spotkamy się z Kim Dzong Unem. To będzie dobre – mówił prezydent USA.

W ostatnich dniach pojawiły się także kontrowersje dotyczące restrykcji nałożonych na satelitarny system Starshield, wykorzystywany przez ukraińskie wojsko. Trump pytany o tę sprawę stwierdził, że „nic o tym nie słyszał”. Tymczasem, jak informuje charge d'affaires Ukrainy w Waszyngtonie, Denys Sienik, ograniczenia prędkości systemu trwają już siódmy dzień i dotyczą okupowanych terytoriów Ukrainy.

„Chcę być jednoznaczny: to sprzeczne z tym, co dzieje się na ziemi. Mogę potwierdzić, że ograniczenia prędkości rzeczywiście obowiązują” – oznajmił Sienik na platformie X.