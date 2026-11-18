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Władimir Putin nie jest gotowy na poważne rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie i liczy na dalsze postępy rosyjskiej armii — wynika z zachodnich ocen wywiadowczych, do których dotarł „New York Times”. Rosyjski przywódca zdania nie zmieni, niezależnie od tego, co usłyszy w czwartek w chińskim Shenzhen, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że zamierza rozmawiać z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem m.in. o kwestiach kontroli zbrojeń nuklearnych oraz o wojnie w Ukrainie.

Doradca Putina Jurij Uszakow podkreślał, że Kreml przywiązuje dużą wagę do planowanych rozmów. Jak przekazał, ich znaczenie i symbolika „nie mogą być przeceniane”. Kreml sformułował tezę, że spotkanie przywódców będzie „kluczowe dla losów świata”, podkreślając rolę Rosji w kształtowaniu globalnego porządku.

Putin spotkał się z Xi Jinpingiem. "Game-changerem może być Donald Trump" Czas: 09:56

Zachodnie wywiady: Kreml liczy na zimową presję

Według zachodnich ocen wywiadowczych, cytowanych przez „NYT”, Putin chce kontynuować działania wojenne co najmniej przez zimę. Rosja ma liczyć na poprawę swojej sytuacji na froncie we wschodniej Ukrainie albo/i na osłabienie ukraińskiego oporu poprzez nasilone ataki dronowe i rakietowe.

Jednocześnie — jak wynika z relacji amerykańskiego dziennika — Rosja mierzy się z wysokimi stratami, trudnościami w pozyskiwaniu żołnierzy oraz niestabilną sytuacją gospodarczą. Zachodnie służby mają szacować, że każdego miesiąca w Ukrainie ginie lub odnosi ciężkie rany od 40 do 50 tys. Rosjan.

Francuski ambasador w USA Aurélien Lechevallier ocenił w rozmowie z gazetą, że sytuacja gospodarcza Rosji staje się coraz trudniejsza. Jego zdaniem Putin potrzebuje wojny, by podtrzymywać swoją pozycję, korzystając z militarystycznej narracji w kraju.

„Uważamy, że Rosja znajduje się w bardzo opłakanej sytuacji” - mówił Lechevallier.

Rosyjskie żądania wobec Ukrainy i NATO

„New York Times” podał, że Moskwa w rozmowach z przedstawicielami administracji Trumpa miała przedstawiać daleko idące warunki ewentualnego porozumienia. Wśród nich znalazło się m.in. przekazanie Rosji całego Donbasu oraz zobowiązanie Ukrainy, że nie przystąpi do NATO.

Według gazety Rosjanie ponownie domagają się również nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, w tym wycofania sił NATO do pozycji z 1997 roku — sprzed rozszerzenia Sojuszu na wschód.

Europejscy dyplomaci odrzucają te postulaty jako niemożliwe do spełnienia. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że Moskwa nie prowadzi rzeczywistych negocjacji, lecz próbuje zacierać obraz swoich rzeczywistych intencji.

Europejscy politycy cytowani przez „NYT” nie kryją sceptycyzmu co do szybkiego zakończenia wojny. Premier Luksemburga Luc Frieden przyznał, że nie jest optymistą w sprawie perspektywy sprawiedliwego i trwałego pokoju w najbliższym czasie.

Z kolei premier Irlandii Micheál Martin podkreślił, że Rosja musi potwierdzić gotowość do zakończenia agresji konkretnymi działaniami, w tym zaprzestaniem codziennych ataków na Ukrainę.

Mimo tych ocen państwa europejskie przygotowują się na możliwość przyszłego porozumienia. Francja i Wielka Brytania prowadzą w Polsce i Turcji ćwiczenia z udziałem 2,8 tys. żołnierzy. Ich celem ma być przygotowanie do ewentualnego wsparcia Ukrainy po zawarciu rozejmu.