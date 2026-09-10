Putin nie ma się czego obawiać? Były doradca Trumpa krytykuje Amerykanów

RMF24

John Bolton, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, w ostrych słowach na łamach „The Washington Post” ocenił działania amerykańskich wysłanników w sprawie negocjacji z Rosją. Jego zdaniem, nieudolność dyplomacji Waszyngtonu oraz sukcesy skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie utwierdzają Władimira Putina w przekonaniu, że nie musi iść na żadne kompromisy. Bolton ostrzega, że taka sytuacja może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktów, zwłaszcza na Ukrainie.

„Bezwartościowe” rozmowy pokojowe

Bolton w swoim komentarzu nie szczędzi słów krytyki. Rozmowy pokojowe, jakie prowadzą na Kremlu wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner uznał za „bezwartościowe”. Stwierdził, że „zakrawają na desperację”, a strona amerykańska nie wniosła ostatnio w te rozmowy żadnej nowej inicjatywy.

Taka dyplomacja „może przynieść więcej strat niż pożytku” - ocenia autor, który był ambasadorem USA przy ONZ.

Mimo zapewnień Kushnera i Witkoffa, że rozmowy w Moskwie były konstruktywne, a Rosja wystąpiła z „nowymi pomysłami”, nic nie wiadomo o tym, by zabiegi wysłanników Trumpa przyniosły jakiekolwiek efekty. Putin nie zmienił stanowiska i stawia wciąż te same żądania, na które prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział tak, jak musiał, czyli że „wojna będzie kontynuowana” - rekapituluje Bolton.

Zwraca uwagę, że według części amerykańskich mediów amerykańscy emisariusze zawieźli do Moskwy nieco uaktualnione dawne propozycje, nieliczne nowe pomysły i skoncentrowali się na odgrzewaniu starych planów.

Putin wykorzysta Trumpa?

Zdaniem Boltona taka dyplomacja jedynie utwierdza Putina w przekonaniu, że obecny prezydent USA nadal uważa go za swojego przyjaciela. Dlaczego rosyjski dyktator miałby iść na kompromisy, skoro „Kreml doskonale wie, że Trump uważa stosunki między państwami za odzwierciadlenie osobistych kontaktów między ich liderami”? - podkreśla.

Putin jest więc przygotowany na to, by ten pogląd Trumpa wykorzystać. Co więcej, „smutną ironią” jest to, że błędne przekonania Trumpa na temat stosunków międzynarodowych skłaniają go do ignorowania groźnych posunięć Kremla, takich jak hybrydowe ataki w Europie - dodaje autor.

Sytuacja w Europie nie zachęca do zakończenia wojny

Bolton zauważa, że Putina dodatkowo ośmiela sytuacja w Europie. Niedawny sukces wyborczy prorosyjskiej partii AfD w Saksonii-Anhalcie w Niemczech niesie złe implikacje dla kanclerza tego kraju Friedricha Merza. W Wielkiej Brytanii rządy objął Andy Burnham, który nie ma doświadczenia w polityce zagranicznej. We Francji wybory prezydenckie może wygrać sprzyjająca Rosji Marine Le Pen. Pojawiły się też doniesienia o tym, że Rosja próbuje ingerować w wybory parlamentarne w Szwecji.

Putin nie ma się specjalnie czego obawiać ze strony Europy, gdzie niektóre rządy mogą stać się prorosyjskie i gdzie brakuje teraz silnych przywódców - konstatuje autor.

W tej sytuacji NATO musi przyspieszyć dostawy pomocy dla Ukrainy, aby zimowa ofensywa Rosji okazała się równie nieskuteczna jak poprzednie - podkreśla Bolton. Determinacja Kijowa to obecnie jedyne, co powstrzymuje zapędy Moskwy, przynajmniej do czasu, gdy w USA lub w Europie pojawi się nowy przywódca, który będzie w stanie zmobilizować Zachód. „Putin również o tym wie” - konkluduje Bolton.