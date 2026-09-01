Putin naoglądał się filmików AI? To by tłumaczyło jego słowa o „łańcuchu pokarmowym”

RMF24

Władimir Putin podczas spotkania z nauczycielami porównał wojnę przeciwko Ukrainie do „łańcucha pokarmowego”, w którym stado orek ma rozszarpywać niedźwiedzie polarne. Tymczasem, jak wskazuje BBC, nie ma naukowo potwierdzonych przypadków zabicia niedźwiedzia polarnego przez orkę. W sieci krążą za to liczne fałszywe nagrania wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wypowiedź padła w sobotę 29 sierpnia w czasie spotkania rosyjskiego przywódcy z nauczycielami i studentami kierunków pedagogicznych w Moskwie. Jeden z uczestników opowiadał o wyjeździe na biegun północny i spotkaniu z niedźwiedziami polarnymi.

Władimir Putin stwierdził wtedy, że w pobliżu żyją orki, które mają zjadać niedźwiedzie. Mówił, że zwierzęta „rzucają się stadem” na niedźwiedzie i „rozrywają je na części”. Uznał to za przykład „łańcucha pokarmowego”, o którym - jego zdaniem - należy opowiadać dzieciom, by rozumiały, „w jakim świecie żyją i dlaczego prowadzimy specjalną operację wojskową” (tak w rosyjskiej propagandzie określa się inwazję na Ukrainę).

W dalszej części wypowiedzi prezydent Rosji przywołał też twórczość Jacka Londona oraz zwyczaje ludów Północy, polegające na pozostawianiu starszych ludzi na pożarcie wilkom. Określił to jako „dość brutalne”, stwierdził jednak, że „takie jest ich życie”.

Eksperci nie potwierdzają takich przypadków

Według ustaleń BBC, nie ma naukowo udokumentowanych przypadków, by orki zabiły niedźwiedzia polarnego. Potwierdzenia takich zdarzeń nie znaleziono również w publikacjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Zarządzania Populacją Niedźwiedzi.

Badacze wskazują na pośrednie relacje między tymi gatunkami oraz na coraz częstsze nakładanie się ich obszarów występowania, co wiąże się z topnieniem arktycznego lodu. W przeglądzie naukowców z Uniwersytetu Alberty opisano natomiast sytuacje odwrotne: niedźwiedzie polarne mogą korzystać z pozostałości po zdobyczach orek.

W internecie pojawiło się wiele materiałów mających przedstawiać walki tych zwierząt. Część z nich to jednak fałszywe filmy stworzone z użyciem narzędzi AI - tzw. AI slop, czyli masowo produkowane treści mające przede wszystkim przyciągać uwagę odbiorców.