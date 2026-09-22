„Putin jest skłonny się spotkać”. Kulisy rozmów Trumpa z Zełenskim

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Donald Trump na marginesie debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Podczas spotkania zdradził, że Władimir Putin jest gotów do rozmów. „Jest chętny, by się spotkać. Chciałby zakończyć tę wojnę” – oświadczył prezydent USA.

Podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump zdradził, że Władimir Putin jest gotów na kolejne rozmowy. Mieliśmy już spotkanie na Alasce. Myślę, że zrobimy następne i on się spotka. Jest chętny, by się spotkać. Chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę – powiedział Trump.

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Prezydent USA odniósł się w ten sposób do słów Zełenskiego, który zaproponował trójstronne spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy podczas szczytu G20 w Miami. Trump jednak zaznaczył, że nie spodziewa się takiego spotkania w Miami, ale podkreślił otwartość Putina na dialog.

Amerykański prezydent nie chciał ujawniać ewentualnych warunków porozumienia pokojowego, ale zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z Zełenskim.

Zełenski: Pokój przed zimą

Prezydent Ukrainy nie ukrywa, że liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych w zakończeniu konfliktu z Rosją. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej – zanim nadejdzie zima – mówił Zełenski dziennikarzom w Nowym Jorku.

Energetyczne napięcia i możliwy zakaz eksportu oleju napędowego

W trakcie rozmów Trump przyznał, że jest za wprowadzeniem zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego. Dodał, że ukraińskie uderzenia na Rosję przyczyniły się do wzrostu cen tego paliwa. Według prezydenta USA wprowadzenie zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego mogłoby ustabilizować ceny paliw na rynku wewnętrznym.

Wytwarzamy dużo oleju napędowego. To mogłoby mieć pewien wpływ na ceny zwykłej benzyny, ale wzywałem do tego w rozmowach wewnętrznych z moimi ludźmi – dodał.

„Jesteśmy gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego”

Już po spotkaniu z Trumpem Zełenski powiedział, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej.

Jesteśmy gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego. Oznacza to, że nie będziemy przeprowadzać ataków na obiekty energetyczne – na cały sektor energetyczny, na wszystko. Taka jest nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Przekażą to Rosjanom – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku.