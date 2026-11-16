Putin jak nastolatek, Zełenski bez oczekiwanej wdzięczności. Biden odsłania kulisy wielkiej polityki

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Już jutro do sprzedaży trafi nowa książka Joe Bidena „Promise me, America”. Były prezydent Stanów Zjednoczonych cytuje w niej nie tylko list zostawiony mu przez Donalda Trumpa, ale też opisuje innych światowych przywódców, m.in. Władimira Putina, Wołodymyra Zełenskiego czy Benjamina Netanjahu. Wspomina również o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu.

17 listopada do księgarń w Stanach Zjednoczonych trafią wspomnienia z okresu prezydentury Joe Bidena. Fragmenty książki, zatytułowanej „Promise Me, America”, od kilku dni publikują amerykańskie media.

83-letni były prezydent USA ujawnia m.in. treść listu zostawionego mu w 2021 r. przez Donalda Trumpa, kończącego wówczas pierwszą kadencję swojej prezydentury. Wiadomość - sporządzona na oficjalnej papeterii Białego Domu - została podpisana przez Trumpa jego charakterystycznym, zamaszystym pismem wykonanym czarnym markerem Sharpie.

Choć obecny gospodarz Białego Domu przez lata podważał uczciwość wyboru i ostro atakował swojego następcę, to w liście nie ma ani słowa o rzekomych fałszerstwach wyborczych czy politycznych zarzutach. Są za to miłe słowa - że codzienna praca w Gabinecie Owalnym to niezwykły zaszczyt, że Biden bierze na swoje barki nadzieje i marzenia całego narodu, wreszcie - że Trump wie, jak Biden bardzo kocha Amerykanów. „To było tak, jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów” - zwraca uwagę w swojej książce 46. prezydent USA.

Były gospodarz Białego Domu wspomina m.in. szturm na Kapitol w styczniu 2021 r. Pisze, że Trump - zamiast przewodzić wówczas Ameryce - „poprowadził powstanie”. Podkreśla, że było to „jedno z najbardziej rażących zaniedbań obowiązków przez prezydenta” w historii USA.

„Wszystkie tajne rzeczy na dole”. Taśmy Joe Bidena ujawnione Były prezydent USA Joe Biden walczył latami, by te taśmy nigdy nie ujrzały światła dziennego. Poniósł jednak porażkę. Wczoraj opublikowano nagrania z 2017 roku. To rozmowy Bidena z autorem wspomnień o nim. Słychać na nich między innymi, jak Biden…

„Czułem obowiązek kandydowania”

W swojej książce Joe Biden dużo uwagi poświęca pandemii Covid-19, która zdominowała początek jego prezydentury. Zarzuca ówczesnej administracji Donalda Trumpa, że nie zrobiła wystarczająco dużo, by przyspieszyć program szczepień

Były prezydent USA odnosi się też do wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu, za co był krytykowany zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników. Biden uważa, że była to słuszna decyzja. „Podjąłbym tę samą decyzję jeszcze raz. Zakończenie wojny w Afganistanie było właściwym posunięciem” - pisze, wspominając, że spotkał się z oporem nawet w swojej własnej administracji.

83-letni polityk opisuje też kulisy presji ze strony Partii Demokratycznej, która przed dwoma laty doprowadziła do wycofania jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Stanowczo odrzuca zarzuty, że ponowny start był przejawem ambicji lub ignorowania obaw dotyczących wieku. „Czułem obowiązek kandydowania (...) i wierzyłem, że Donald Trump stanowi zagrożenie dla kraju, a ja byłem najlepszą osobą, by go pokonać” - uzasadnia.

Były gospodarz Białego Domu podtrzymuje, że mimo istnienia wielu utalentowanych demokratycznych polityków uważał siebie za najsilniejszego kandydata partii.

Biden pisze też o swoim słabym występie w debacie z Trumpem, po którym partyjni liderzy zaczęli naciskać na jego wycofanie się z wyścigu prezydenckiego. Jak twierdzi, kiepska wówczas forma była spowodowana długimi lotami i trudnym okresem po skazaniu jego syna, Huntera. Biden wspomina, że w kluczowym momencie „stracił wątek”. Przyznaje, że zdawał sobie sprawę, jak źle poszła debata, ale miał nadzieję, że dostanie drugą szansę. „Myliłem się” - zaznacza.

Joe Biden zwrócił się do Polaków. "Polska musi być silna" ​Polska musi być silna - powiedział Lidii Krawczuk korespondentce RMF Classic i Pawłowi Żuchowskiemu korespondentowi RMF FM w USA, były prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Prosił, żeby pozdrowić Polaków, podkreślał, że nasz kraj jest wzorem.…

Joe Biden o światowych przywódcach

Joe Biden w swojej nowej książce zabiera również głos w sprawie wojny w Ukrainie. Przyznaje, że odrzucił wniosek zespołu ds. przekazania władzy Donalda Trumpa o przeprowadzenie bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przed inauguracją obecnej kadencji w styczniu 2025 r. Odmowę uzasadnił ryzykiem, że takie działania mogłyby doprowadzić do „swego rodzaju kapitulacji kosztem Ukrainy”.

Były prezydent USA dzieli się również swoimi spostrzeżeniami na temat osobistych kontaktów z przywódcami Ukrainy i Rosji. W swoich wspomnieniach opisuje, że podczas bezpośrednich rozmów Władimir Putin charakteryzował się „drażliwym” tonem, określa go również jako osobę „porywczą i arogancką”. Biden ocenia, że rosyjski przywódca „lubił zapadać się w fotelu, udając obojętność - jak nastolatek”.

Odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego, były gospodarz Białego Domu zauważa, że jego doświadczenie aktorskie „okazało się doskonałym przygotowaniem” do pełnienia funkcji przywódcy w czasie wojny. Zaznacza jednak, że w prywatnych rozmowach prezydent Ukrainy był „ponury i uparty” oraz nie okazywał takiego poziomu wdzięczności, jakiego Biden oczekiwał.

Biden komentuje zachowanie Trumpa: To poniżej naszej godności Były amerykański prezydent Joe Biden udzielił wywiadu dziennikarzowi BBC - pierwszego po opuszczenia Białego Domu. Kontekstem rozmowy była 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, ale pytania szybko przeszły na współczesną historię i stan…

„Noszę to w sobie. To była tragedia”

Biden formułuje też krytyczne uwagi pod adresem premiera Izraela Benjamina Netanjahu, pisząc, że między nimi „nie ma dużego zaufania”. „Martwiłem się również o tendencje 'Bibiego' do naśladowania Trumpa. Potrafił bezkarnie igrać z prawdą i wykorzystywać instytucje demokratyczne dla własnych korzyści” - pisze były prezydent USA.

Odnosząc się do wojny w Strefie Gazy, demokrata podtrzymuje poparcie dla Izraela po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Przyznaje jednak, że wysiłki USA na rzecz ograniczenia skali izraelskich działań nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

„Zginęło zbyt wielu niewinnych Palestyńczyków. Zadano zbyt wiele cierpienia ludziom niemającym związku z Hamasem. Przez zbyt długi czas do Gazy trafiało zbyt mało żywności, wody, leków i paliwa. Noszę to w sobie. To była tragedia” - przyznaje.