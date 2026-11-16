Putin jak nastolatek, Zełenski bez oczekiwanej wdzięczności. Biden odsłania kulisy wielkiej polityki

17 listopada do księgarń w Stanach Zjednoczonych trafią wspomnienia z okresu prezydentury Joe Bidena. Fragmenty książki, zatytułowanej „Promise Me, America”, od kilku dni publikują amerykańskie media.
83-letni były prezydent USA ujawnia m.in. treść listu zostawionego mu w 2021 r. przez Donalda Trumpa, kończącego wówczas pierwszą kadencję swojej prezydentury. Wiadomość - sporządzona na oficjalnej papeterii Białego Domu - została podpisana przez Trumpa jego charakterystycznym, zamaszystym pismem wykonanym czarnym markerem Sharpie.
Choć obecny gospodarz Białego Domu przez lata podważał uczciwość wyboru i ostro atakował swojego następcę, to w liście nie ma ani słowa o rzekomych fałszerstwach wyborczych czy politycznych zarzutach. Są za to miłe słowa - że codzienna praca w Gabinecie Owalnym to niezwykły zaszczyt, że Biden bierze na swoje barki nadzieje i marzenia całego narodu, wreszcie - że Trump wie, jak Biden bardzo kocha Amerykanów. „To było tak, jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów” - zwraca uwagę w swojej książce 46. prezydent USA.
Były gospodarz Białego Domu wspomina m.in. szturm na Kapitol w styczniu 2021 r. Pisze, że Trump - zamiast przewodzić wówczas Ameryce - „poprowadził powstanie”. Podkreśla, że było to „jedno z najbardziej rażących zaniedbań obowiązków przez prezydenta” w historii USA.
„Czułem obowiązek kandydowania”
W swojej książce Joe Biden dużo uwagi poświęca pandemii Covid-19, która zdominowała początek jego prezydentury. Zarzuca ówczesnej administracji Donalda Trumpa, że nie zrobiła wystarczająco dużo, by przyspieszyć program szczepień
Były prezydent USA odnosi się też do wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu, za co był krytykowany zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników. Biden uważa, że była to słuszna decyzja. „Podjąłbym tę samą decyzję jeszcze raz. Zakończenie wojny w Afganistanie było właściwym posunięciem” - pisze, wspominając, że spotkał się z oporem nawet w swojej własnej administracji.
83-letni polityk opisuje też kulisy presji ze strony Partii Demokratycznej, która przed dwoma laty doprowadziła do wycofania jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Stanowczo odrzuca zarzuty, że ponowny start był przejawem ambicji lub ignorowania obaw dotyczących wieku. „Czułem obowiązek kandydowania (...) i wierzyłem, że Donald Trump stanowi zagrożenie dla kraju, a ja byłem najlepszą osobą, by go pokonać” - uzasadnia.
Były gospodarz Białego Domu podtrzymuje, że mimo istnienia wielu utalentowanych demokratycznych polityków uważał siebie za najsilniejszego kandydata partii.
Biden pisze też o swoim słabym występie w debacie z Trumpem, po którym partyjni liderzy zaczęli naciskać na jego wycofanie się z wyścigu prezydenckiego. Jak twierdzi, kiepska wówczas forma była spowodowana długimi lotami i trudnym okresem po skazaniu jego syna, Huntera. Biden wspomina, że w kluczowym momencie „stracił wątek”. Przyznaje, że zdawał sobie sprawę, jak źle poszła debata, ale miał nadzieję, że dostanie drugą szansę. „Myliłem się” - zaznacza.
Joe Biden o światowych przywódcach
Joe Biden w swojej nowej książce zabiera również głos w sprawie wojny w Ukrainie. Przyznaje, że odrzucił wniosek zespołu ds. przekazania władzy Donalda Trumpa o przeprowadzenie bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przed inauguracją obecnej kadencji w styczniu 2025 r. Odmowę uzasadnił ryzykiem, że takie działania mogłyby doprowadzić do „swego rodzaju kapitulacji kosztem Ukrainy”.
Były prezydent USA dzieli się również swoimi spostrzeżeniami na temat osobistych kontaktów z przywódcami Ukrainy i Rosji. W swoich wspomnieniach opisuje, że podczas bezpośrednich rozmów Władimir Putin charakteryzował się „drażliwym” tonem, określa go również jako osobę „porywczą i arogancką”. Biden ocenia, że rosyjski przywódca „lubił zapadać się w fotelu, udając obojętność - jak nastolatek”.
Odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego, były gospodarz Białego Domu zauważa, że jego doświadczenie aktorskie „okazało się doskonałym przygotowaniem” do pełnienia funkcji przywódcy w czasie wojny. Zaznacza jednak, że w prywatnych rozmowach prezydent Ukrainy był „ponury i uparty” oraz nie okazywał takiego poziomu wdzięczności, jakiego Biden oczekiwał.
„Noszę to w sobie. To była tragedia”
Biden formułuje też krytyczne uwagi pod adresem premiera Izraela Benjamina Netanjahu, pisząc, że między nimi „nie ma dużego zaufania”. „Martwiłem się również o tendencje 'Bibiego' do naśladowania Trumpa. Potrafił bezkarnie igrać z prawdą i wykorzystywać instytucje demokratyczne dla własnych korzyści” - pisze były prezydent USA.
Odnosząc się do wojny w Strefie Gazy, demokrata podtrzymuje poparcie dla Izraela po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Przyznaje jednak, że wysiłki USA na rzecz ograniczenia skali izraelskich działań nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
„Zginęło zbyt wielu niewinnych Palestyńczyków. Zadano zbyt wiele cierpienia ludziom niemającym związku z Hamasem. Przez zbyt długi czas do Gazy trafiało zbyt mało żywności, wody, leków i paliwa. Noszę to w sobie. To była tragedia” - przyznaje.