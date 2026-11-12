Putin doczekał się kolejnego wnuka. Ojcem prawdopodobnie Igor Zełenski

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O narodzinach Adriana, drugiego dziecka Kateriny Tichonowej, najmłodszej córki Władimira Putina, pisze w czwartek niezależna rosyjska „Agencja”.

Serwis twierdzi, że chłopiec urodził się 15 sierpnia 2025 roku w Moskwie. Domniemanym ojcem dziecka jest baletmistrz Igor Zełenski, będący w związku z córką rosyjskiego prezydenta. Nazwisko chłopca brzmi jednak: Adrian Igorewicz Tichonow.

„Agencja” pisze, że pierwszy dokument dotyczący narodzin dziecka wydał jeszcze tego samego dnia Centralny Szpital Kliniczny, potocznie zwany „kliniką kremlowską”. Akt urodzenia został wydany natomiast przez czertanowski urząd stanu cywilnego w Moskwie dopiero 10 lipca 2026 roku - prawie rok po narodzinach.

Nie wiadomo, z czego wynikało to opóźnienie. „Agencja” sugeruje, że mogło to być związane z chęcią rodziny do ukrycia narodzin dziecka lub komplikacjami wynikającymi z odmiennych nazwisk rodziców (Tichonowa i Zełenski).

Władimir Putin ma dwóch synów. Ujawniono ich imiona Dotychczas było wiadomo, że Władimir Putin ma dwie córki - Marię i Katerinę. Okazuje się jednak, że nie są one jedynymi dziećmi prezydenta Rosji. Założone przez Michaiła Chodorkowskiego analityczne Centrum Dossier ujawniło, że rosyjski przywódca…

Putin dba o prywatność członków swojej rodziny

Katerina Tichonowa, najmłodsza córka Władimira Putina, od 2013 roku była żoną rosyjskiego biznesmena i oligarchy Kiryła Szamałowa. Pięć lat później para wzięła jednak rozwód.

Tichonowa związała się wtedy z Igorem Zełenskim, ówczesnym dyrektorem artystycznym Bawarskiego Baletu Państwowego w Monachium. Dziennikarze odkryli, że w 2017 roku urodziła im się córka, którą nazwali Elsa.

Prezydent Rosji dba o prywatność członków swojej rodziny, zwłaszcza synów, których doczekał się podczas związku z byłą gimnastyczką Aliną Kabajewą.

Oprócz Elsy i Adriana, Putin ma jeszcze dwóch wnuków - dzieci swojej starszej córki, Marii Woroncowej. Ojcem jednego z nich jest holenderski biznesmen Jorrit Faassen, były mąż Woroncowej, a drugiego - menedżer koncernu Novatek Jewgienij Nagorny.