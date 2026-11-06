Putin chce więcej ziemi. Inaczej „zniszczę całą waszą infrastrukturę”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Władimir Putin ma domagać się od Ukrainy nie tylko rezygnacji z nieokupowanej części Donbasu, ale także kolejnych ustępstw terytorialnych w ramach przyszłego porozumienia kończącego wojnę – podał „Financial Times”. Według źródeł gazety przekazanie Donbasu ma być dla Moskwy jedynie warunkiem wstępnym ewentualnego zawieszenia broni.

Rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu w Abu Zabi. Rozmówcy dziennika oceniają jednak, że szybkie osiągnięcie rozejmu jest mało prawdopodobne.

Według tych źródeł Kreml chce wykorzystać dążenie administracji Donalda Trumpa do możliwie szybkiego zakończenia konfliktu. Żądania Putina mogą w konsekwencji dotknąć nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy.

Według tej relacji oddanie Donbasu przez Kijów ma być warunkiem wstępnym negocjacji, a Kreml de facto oczekuje dalszych ustępstw terytorialnych w ramach szerokiego porozumienia. To ma obejmować także gwarancje bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Europejscy politycy mają sprzeciwiać się łączeniu negocjacji w sprawie Ukrainy z debatą o nowym układzie bezpieczeństwa na kontynencie. Obawiają się, że Moskwa mogłaby dążyć do odbudowy swojej strefy wpływów oraz ograniczenia suwerenności państw wschodniej flanki NATO.

Jeden z europejskich urzędników, cytowany przez „Financial Times”, podkreślił, że równoległe rozmowy o bezpieczeństwie Europy nie powinny się odbywać przed zakończeniem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Groźba niszczenia

Źródła FT sugerują, że zbliżające się rozmowy w Abu Zabi nie przyniosą przełomu, co potwierdzały zresztą wcześniejsze wypowiedzi doradcy Putina, Jurija Uszakowa.

Równocześnie Rosja będzie próbowała uzyskać przewagę w wojnie, doprowadzając do ruiny ukraińską infrastrukturę.

Zniszczę całą waszą infrastrukturę, dopóki się nie zgodzicie – powiedziało jedno ze źródeł, parafrazując Putina. Do przyszłego roku Ukraina nie będzie miała żadnej infrastruktury. Wszystkie mosty, porty, linie kolejowe, infrastruktura energetyczna, elektrownie… zostaną zniszczone - cytuje wypowiedź FT.

Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, poinformował wcześniej o „produktywnych i merytorycznych” rozmowach USA z Ukrainą, NATO i europejskimi partnerami. Miały one dotyczyć bezpieczeństwa Ukrainy i przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Sam Donald Trump sygnalizował w czwartek po spotkaniu z wysłannikiem Kremla Kiriłłem Dmitrijewem, że porozumienie jest blisko i że może mieć znacznie szerszy zakres niż tylko wyłącznie zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

„To będzie wielkie, piękne porozumienie i wszyscy będą zachwyceni” – przekazał amerykański prezydent.

Dodał, że do jego osiągnięcia potrzebne będzie szerokie zaangażowanie państw europejskich.