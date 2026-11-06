Ptasia grypa w Niemczech przy granicy z Polską. Dzika gęś przeniosła zjadliwego wirusa

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

U dzikiej gęsi znalezionej w Brandenburgii na wschodzie Niemiec wykryto wirusa ptasiej grypy – poinformowało w piątek ministerstwo rolnictwa tego landu. W niemieckim powiecie Rostock w Meklemburgii-Pomorzu Przednim potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1. Wirus wykryto w gospodarstwie w gminie Lalendorf, gdzie utrzymywano około 6 tys. indyków. Całe stado zostało zlikwidowane.

Zakażone dzikie zwierzę znaleziono w powiecie Oder-Spree, przy granicy z Polską - poinformowała agencja Reutera.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków pojawia się najczęściej jesienią, gdy migrujące ptaki przemieszczają się na południe. Dzikie ptactwo może przenosić wirusa i stanowić zagrożenie dla ferm drobiu.

Strefy ochronna i zapowietrzona

Władze powiatu Rostock wyznaczyły wokół gospodarstwa strefę ochronną o promieniu trzech kilometrów oraz strefę nadzoru o promieniu 10 km - informuje GeflügelNews. Na ich obszarze obowiązują szczególne ograniczenia dla hodowców drobiu.

Działania mają zapobiec przeniesieniu wirusa do kolejnych gospodarstw. Potwierdzony przypadek w Lalendorfie jest najnowszym z serii ognisk odnotowywanych tej jesieni w Niemczech.

Kolejne przypadki w północnych Niemczech

4 listopada H5N1 potwierdzono w hodowli indyków reprodukcyjnych w miejscowości Dornum w powiecie Aurich w Dolnej Saksonii. Gospodarstwo liczyło około 6 tys. ptaków. Wokół obiektu także wprowadzono strefy ograniczeń, a likwidacja stada została przygotowana.

W Szlezwiku-Holsztynie obowiązek utrzymywania drobiu w zamknięciu wprowadziły m.in. powiaty Dithmarschen i Nordfriesland. Decyzje zapadły po wykryciu wirusa u dzikich ptaków i potwierdzeniu ognisk w gospodarstwach.

W Dithmarschen nakaz dotyczy stad liczących ponad 49 ptaków. Na terenach szczególnego ryzyka – wzdłuż wybrzeża i rzeki Eider – restrykcje obejmują wszystkich hodowców.

Restrykcje także w Holandii i przypadek w Austrii

W Holandii po trzech ogniskach ptasiej grypy w krótkim czasie wprowadzono ogólnokrajowy nakaz trzymania drobiu w zamknięciu lub pod osłoną. Pod koniec października wirusa potwierdzono m.in. w gospodarstwie kur niosek w Lütjegast koło Groningen, gdzie wybito około 45 tys. ptaków.

W Austrii wirusa wykryto u martwego łabędzia w powiecie Amstetten. Lokalna administracja weterynaryjna apeluje do hodowców o zaostrzenie zasad bioasekuracji.

W ostatnich latach kolejne ogniska choroby doprowadziły na świecie do likwidacji setek milionów ptaków hodowlanych. Miało to wpływ na dostawy żywności oraz wzrost cen produktów drobiarskich i jaj.

Zachorowania ludzi na ptasią grypę pozostają rzadkie. Służby weterynaryjne przypominają jednak, że osoby mające kontakt z dzikim ptactwem lub drobiem powinny unikać dotykania martwych albo chorych zwierząt i zgłaszać takie przypadki odpowiednim służbom.