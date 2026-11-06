Ptasia grypa w Niemczech przy granicy z Polską. Dzika gęś przeniosła zjadliwego wirusa

Zakażone dzikie zwierzę znaleziono w powiecie Oder-Spree, przy granicy z Polską - poinformowała agencja Reutera.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków pojawia się najczęściej jesienią, gdy migrujące ptaki przemieszczają się na południe. Dzikie ptactwo może przenosić wirusa i stanowić zagrożenie dla ferm drobiu.
Strefy ochronna i zapowietrzona
Władze powiatu Rostock wyznaczyły wokół gospodarstwa strefę ochronną o promieniu trzech kilometrów oraz strefę nadzoru o promieniu 10 km - informuje GeflügelNews. Na ich obszarze obowiązują szczególne ograniczenia dla hodowców drobiu.
Działania mają zapobiec przeniesieniu wirusa do kolejnych gospodarstw. Potwierdzony przypadek w Lalendorfie jest najnowszym z serii ognisk odnotowywanych tej jesieni w Niemczech.
Kolejne przypadki w północnych Niemczech
4 listopada H5N1 potwierdzono w hodowli indyków reprodukcyjnych w miejscowości Dornum w powiecie Aurich w Dolnej Saksonii. Gospodarstwo liczyło około 6 tys. ptaków. Wokół obiektu także wprowadzono strefy ograniczeń, a likwidacja stada została przygotowana.
W Szlezwiku-Holsztynie obowiązek utrzymywania drobiu w zamknięciu wprowadziły m.in. powiaty Dithmarschen i Nordfriesland. Decyzje zapadły po wykryciu wirusa u dzikich ptaków i potwierdzeniu ognisk w gospodarstwach.
W Dithmarschen nakaz dotyczy stad liczących ponad 49 ptaków. Na terenach szczególnego ryzyka – wzdłuż wybrzeża i rzeki Eider – restrykcje obejmują wszystkich hodowców.
Restrykcje także w Holandii i przypadek w Austrii
W Holandii po trzech ogniskach ptasiej grypy w krótkim czasie wprowadzono ogólnokrajowy nakaz trzymania drobiu w zamknięciu lub pod osłoną. Pod koniec października wirusa potwierdzono m.in. w gospodarstwie kur niosek w Lütjegast koło Groningen, gdzie wybito około 45 tys. ptaków.
W Austrii wirusa wykryto u martwego łabędzia w powiecie Amstetten. Lokalna administracja weterynaryjna apeluje do hodowców o zaostrzenie zasad bioasekuracji.
W ostatnich latach kolejne ogniska choroby doprowadziły na świecie do likwidacji setek milionów ptaków hodowlanych. Miało to wpływ na dostawy żywności oraz wzrost cen produktów drobiarskich i jaj.
Zachorowania ludzi na ptasią grypę pozostają rzadkie. Służby weterynaryjne przypominają jednak, że osoby mające kontakt z dzikim ptactwem lub drobiem powinny unikać dotykania martwych albo chorych zwierząt i zgłaszać takie przypadki odpowiednim służbom.