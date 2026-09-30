Przytwierdzone nakrętki to jedynie część zmian. Co jeszcze nas czeka?

RMF24

Nakrętki przytwierdzone do plastikowych butelek są z nami już od jakiegoś czasu. To jednak tylko część unijnych przepisów dotyczących opakowań i odpadów. W kolejnych latach zmienią się m.in. skład butelek, oznaczenia na produktach oraz zasady zbiórki opakowań – wyjaśnia „Rzeczpospolita”.

Unijne rozporządzenie PPWR, dotyczące opakowań i odpadów, nakłada nowe obowiązki na producentów, importerów, właścicieli marek, firmy logistyczne i sektor e-commerce. Przepisy obejmują cały cykl życia opakowania – od projektu i produkcji po segregację oraz recykling.

Wśród najważniejszych zmian, które już obowiązują, jest ograniczenie stosowania PFAS, nazywanych „wiecznymi chemikaliami”, w opakowaniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Firmy muszą też przygotowywać dokumentację techniczną i deklaracje zgodności dla opakowań wprowadzanych na rynek. Regulacje zakładają również stopniowe ograniczanie nadmiarowych opakowań.

Więcej tworzyw z recyklingu

Jak informuje „Rz”, od 1 stycznia 2030 roku butelki jednorazowego użytku na napoje oraz opakowania PET przeznaczone do kontaktu z produktami wrażliwymi będą musiały zawierać co najmniej 30 proc. surowca pochodzącego z recyklingu. Dla innych opakowań z tworzyw sztucznych minimalny udział recyklatu wyniesie 35 proc.

W 2040 roku cele mają zostać podniesione do poziomu od 50 do 65 proc.

Większa zawartość przetworzonego plastiku może wpłynąć na wygląd butelek. Mogą stać się nieco bardziej matowe lub mniej przejrzyste. Nie musi to jednak oznaczać niższej jakości opakowania czy produktu. Tworzywo odzyskane w recyklingu jest wielokrotnie myte, rozdrabniane i przetapiane, co może zmieniać jego strukturę i kolor.

Polska uderza w absurdy unijnej biurokracji. „Tak nie powinien działać wspólny rynek” Polska uderza w unijną biurokrację i chce wstrzymać stosowanie kontrowersyjnych przepisów dotyczących opakowań – ustaliła dziennikarka RMF FM. Chodzi o nowe unijne rozporządzenie, które od 12 sierpnia obowiązuje w całej Unii i nakłada na firmy nowe…

Jednolite oznaczenia w całej Unii

Konsumenci mają zauważyć również zmiany w etykietach. Unia Europejska pracuje nad wspólnym systemem oznaczania opakowań i pojemników do selektywnej zbiórki. Docelowo zasady mają być bardziej czytelne i takie same we wszystkich państwach członkowskich.

Plan zakłada wykorzystanie 11 uniwersalnych kolorów i symboli. Oznaczenia miałyby informować, do którego pojemnika należy wyrzucić konkretne opakowanie. Według założeń system ma zostać wdrożony do 2028 roku.

System kaucyjny ma pomóc osiągnąć cel

Unijne regulacje stawiają też przed państwami członkowskimi cel dotyczący zbiórki opakowań po napojach. Do 2029 roku co najmniej 90 proc. jednorazowych plastikowych butelek oraz metalowych puszek o pojemności do 3 litrów ma trafiać do selektywnej zbiórki i recyklingu.

Jednym z kluczowych narzędzi mają być krajowe systemy kaucyjne.