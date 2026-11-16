Przygotowanie do wielkiego spotkania w Seulu. Zbliża się Światowy Dzień Młodzieży

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21 listopada młodzi katolicy na całym świecie będą obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Tegoroczne spotkania odbywające się pod hasłem „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” będą również częścią przygotowań do 41. Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu 2027 roku zgromadzą wiernych z różnych krajów w stolicy Korei Południowej.

Światowy Dzień Młodzieży jest obchodzony w wymiarze diecezjalnym i parafialnym w różnych częściach świata.

W tym roku obchody diecezjalne zaplanowano na sobotę 21 listopada, natomiast dzień parafialny przypada na niedzielę 22 listopada, czyli uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Hasło tegorocznych spotkań nawiązuje do Ewangelii według św. Jana. Ma ono stanowić przesłanie dla młodych, którzy często stoją przed trudnymi wyborami, szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania i próbują odnaleźć swoją tożsamość.

W diecezjach organizowana jest wspólna modlitwa, Eucharystia, konferencje, koncerty, rozmowy i integracja.

Światowe Dni Młodzieży w Seulu – sierpień 2027

Kolejne międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 3–8 sierpnia 2027 roku w Seulu. Będzie to 41. edycja tego wydarzenia i pierwsze w historii ŚDM spotkanie tej rangi organizowane w Korei Południowej.

Do stolicy Korei przyjadą młodzi katolicy z różnych krajów i kontynentów, aby uczestniczyć w spotkaniach z papieżem, wspólnej modlitwie i wydarzeniach religijnych oraz kulturalnych. Program obejmie między innymi katechezy, Drogę Krzyżową, czuwanie modlitewne i Mszę Świętą Posłania.

Szacuje się, że w Światowych Dniach Młodzieży w 2027 roku może wziąć udział około pół miliona zarejestrowanych uczestników. Jeszcze większa frekwencja spodziewana jest podczas Mszy Świętej Posłania, która może zgromadzić nawet milion osób.