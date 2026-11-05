Przez 130 km ciągnęli kotwicę po dnie Bałtyku. Uszkodzone kable i wyrok

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Jest finał jednej ze spraw sabotażu i zniszczenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Sąd w Helsinkach skazał w czwartek rosyjskiego kapitana i azerbejdżańskiego członka załogi statku Fitburg na kary więzienia. Płynący z Rosji statek uszkodził kable prowadzące z Helsinek do Tallina w sylwestra 2025 r.

Kapitan Andriej Makismienko został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, a członek załogi Wusal Meczidow na dwa lata i dziesięć miesięcy - przekazał fiński publiczny nadawca Yle. Dodano, że kary są surowsze niż te, o które wnosiła prokuratura.

Ciągnęli kotwicę, uszkodzili kable

Sąd uznał, że skazani byli odpowiedzialni za opuszczenie kotwicy, która była przez 130 km ciągnięta po dnie morskim i uszkodziła dwa kable telekomunikacyjne prowadzące do Estonii.

Dodano, że zagrożone były również inne kable oraz gazociąg. Do uszkodzenia kabli doszło na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii. Śledztwo prowadzono w koordynacji z władzami tego państwa. Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy.

130-metrowy statek handlowy płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy z ładunkiem rosyjskiej stali. 31 grudnia 2025 r. Fitburg został przejęty na wodach Zatoki Fińskiej przez fińskie służby, które zatrzymały wszystkich 14 członków załogi i sam statek. Jednostka płynęła pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny.

Uszkodzenie podmorskich kabli na Bałtyku. Znaleziono kotwicę tankowca Kotwica tankowca Eagle S, podejrzewanego o uszkodzenie podmorskich kabli na Bałtyku, została zlokalizowana na dnie Zatoki Fińskiej. Wyciągnięto ją na powierzchnię - podało fińskie radio Yle. Śledczy jeszcze dziś mają przystąpić do jej oględzin.

Incydenty na Bałtyku

Od 2022 r. na Morzu Bałtyckim doszło do serii incydentów, polegających na uszkodzeniu podmorskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Według wielu ekspertów i polityków zdarzenia te mogą być aktami sabotażu i częścią wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Zachodowi.

Finlandia coraz bardziej stanowczo reaguje na te zagrożenia - skomentowała agencja Reutera. We wrześniu około 300 funkcjonariuszy fińskiej straży granicznej, żołnierzy i policjantów ćwiczyło na Morzu Bałtyckim przejmowanie statku dokonującego sabotażu morskiego.