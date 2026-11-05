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Przez 130 km ciągnęli kotwicę po dnie Bałtyku. Uszkodzone kable i wyrok

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (11:39)

Jest finał jednej ze spraw sabotażu i zniszczenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Sąd w Helsinkach skazał w czwartek rosyjskiego kapitana i azerbejdżańskiego członka załogi statku Fitburg na kary więzienia. Płynący z Rosji statek uszkodził kable prowadzące z Helsinek do Tallina w sylwestra 2025 r.

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Przez 130 km ciągnęli kotwicę po dnie Bałtyku. Uszkodzone kable i wyrok
Statek Fitburg, fot. Jussi Eskola /PAP/EPA

Kapitan Andriej Makismienko został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, a członek załogi Wusal Meczidow na dwa lata i dziesięć miesięcy - przekazał fiński publiczny nadawca Yle. Dodano, że kary są surowsze niż te, o które wnosiła prokuratura. 

Ciągnęli kotwicę, uszkodzili kable

Sąd uznał, że skazani byli odpowiedzialni za opuszczenie kotwicy, która była przez 130 km ciągnięta po dnie morskim i uszkodziła dwa kable telekomunikacyjne prowadzące do Estonii

Dodano, że zagrożone były również inne kable oraz gazociąg. Do uszkodzenia kabli doszło na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii. Śledztwo prowadzono w koordynacji z władzami tego państwa. Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy.

130-metrowy statek handlowy płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy z ładunkiem rosyjskiej stali. 31 grudnia 2025 r. Fitburg został przejęty na wodach Zatoki Fińskiej przez fińskie służby, które zatrzymały wszystkich 14 członków załogi i sam statek. Jednostka płynęła pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny.

Incydenty na Bałtyku

Od 2022 r. na Morzu Bałtyckim doszło do serii incydentów, polegających na uszkodzeniu podmorskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Według wielu ekspertów i polityków zdarzenia te mogą być aktami sabotażu i częścią wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Zachodowi.

Finlandia coraz bardziej stanowczo reaguje na te zagrożenia - skomentowała agencja Reutera. We wrześniu około 300 funkcjonariuszy fińskiej straży granicznej, żołnierzy i policjantów ćwiczyło na Morzu Bałtyckim przejmowanie statku dokonującego sabotażu morskiego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Bałtyk

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