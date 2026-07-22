RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Przeszukania w siedzibie Deutsche Bank. Skarb państwa mógł stracić 350 mln euro

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (13:49)

Niemiecka prokuratura rano rozpoczęła przeszukania w głównej siedzibie Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem. Akcja ma związek z podejrzeniem poważnych nieprawidłowości podatkowych, które mogły narazić niemiecki skarb państwa na straty sięgające 350 milionów euro. Wśród podejrzanych znajduje się 10 byłych menedżerów banku.

Przeszukania w siedzibie Deutsche Bank. Skarb państwa mógł stracić 350 mln euro
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Anastasi T) /Shutterstock

Kilkudziesięciu prokuratorów i śledczych finansowych z Duesseldorfu zaczęło rano przeszukanie w wieżowcach Deutsche Bank.

Zgodnie z informacjami dziennika „Sueddeutsche Zeitung” prokuratura w Duesseldorfie uznaje za podejrzanych 10 byłych menedżerów najwyższego szczebla. Wśród nich jest bankier, który dwa lata temu awansował do ścisłego kierownictwa banku.

Przedmiotem śledztwa są budzące wątpliwości transakcje podatkowe Postbanku, przejętego przez Deutsche Bank w 2009 roku. 

Śledczy szacują, że skarb państwa mógł stracić na nich ponad 350 mln euro.

Źródło: RMF24/PAP

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: