Przeszukania w siedzibie Deutsche Bank. Skarb państwa mógł stracić 350 mln euro

RMF24

Niemiecka prokuratura rano rozpoczęła przeszukania w głównej siedzibie Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem. Akcja ma związek z podejrzeniem poważnych nieprawidłowości podatkowych, które mogły narazić niemiecki skarb państwa na straty sięgające 350 milionów euro. Wśród podejrzanych znajduje się 10 byłych menedżerów banku.

Kilkudziesięciu prokuratorów i śledczych finansowych z Duesseldorfu zaczęło rano przeszukanie w wieżowcach Deutsche Bank.

Zgodnie z informacjami dziennika „Sueddeutsche Zeitung” prokuratura w Duesseldorfie uznaje za podejrzanych 10 byłych menedżerów najwyższego szczebla. Wśród nich jest bankier, który dwa lata temu awansował do ścisłego kierownictwa banku.

Przedmiotem śledztwa są budzące wątpliwości transakcje podatkowe Postbanku, przejętego przez Deutsche Bank w 2009 roku.

Śledczy szacują, że skarb państwa mógł stracić na nich ponad 350 mln euro.