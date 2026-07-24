Przerażająca zbrodnia w USA. 16-latek w rękach policji

RMF24

Amerykańska policja zatrzymała nastolatka podejrzewanego o zastrzelenie 15-letniej dziewczyny i jej 9-letniego brata. Śledczy są przerażeni zbrodnią.

Policja hrabstwa Baltimore w amerykańskim stanie Maryland zatrzymała w środę 16-letniego Keitha Maurice'a Jamesa Jr., oskarżonego następnie m.in. o podwójne zabójstwo z premedytacją. Nastolatek podejrzewany jest o zastrzelenie 15-letniej Giovanny Myrie i jej 9-letniego brata Steve'ego Allena.

Mama znalazła ciała dzieci

Do tragedii, jak informują amerykańskie media, doszło 7 lipca w domu w miejscowości Gwynn Oak. Ciała dzieci znalazła ich mama, która natychmiast wezwała służby ratunkowe.

Z ustaleń śledczych wynika, że Giovanna Myrie od kilku tygodni utrzymywała kontakt z chłopakiem o imieniu „Keith”. Przyjaciółka ofiary zeznała, że 4 lipca 16-latek odwiedził dom dziewczyny, a podczas tej wizyty miał przy sobie broń. Groził jej, że ją zabije, jeśli będzie spotykać się z innymi chłopakami - wynika z zeznań przyjaciółki oraz zabezpieczonych wiadomości tekstowych na tablecie ofiary.

Solidny materiał dowodowy

Policja ustaliła tożsamość podejrzanego na podstawie zeznań świadków, analizy nagrań z monitoringu oraz danych z telefonów komórkowych. Zabezpieczone materiały wskazują, że chłopak był w pobliżu domu ofiar w czasie zabójstwa, a monitoring zarejestrował, jak przyjeżdża i opuszcza miejsce zbrodni autobusem.

Zajęło to więcej czasu, niż bym chciał, jednak musieliśmy mieć pewność, że przygotujemy bardzo solidny materiał dowodowy, biorąc pod uwagę wiek podejrzanego w tej sprawie - podkreślił szef policji hrabstwa Baltimore, Robert McCullough.

Kiedy weźmie się pod uwagę, jak przerażająco została popełniona ta zbrodnia... To było straszne. Kiedy pomyśli się o tym, że sprawcą był zaledwie 16-letni chłopiec i że dokonał tego w taki sposób, to jest to niepokojące - dodał.

Keith Maurice James Jr. przebywa obecnie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.