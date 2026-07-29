Przełom w wojnie w Ukrainie? Zełenski informuje o ważnej zgodzie USA

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Prezydent USA Donald Trump zgodził się na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot – poinformował we wtorek Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News. Biały Dom na razie nie skomentował tych doniesień.

„Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na wydanie licencji umożliwiającej Ukrainie produkcję rakiet do systemów Patriot.

„Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi” – powiedział Zełenski w rozmowie z Fox News.

Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję – dodał.

Dlaczego system Patriot jest tak istotny dla Ukrainy?

Systemy Patriot są kluczowe dla ukraińskiej obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Już wiosną Zełenski alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni. Sytuacja pogorszyła się w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem i uszczupleniem globalnych zapasów.

Zełenski: Rosja traci 30 tys. żołnierzy miesięcznie

W wywiadzie dla Fox News Zełenski odniósł się także do aktualnej sytuacji na froncie. Inicjatywa nie jest już w rękach (przywódcy Rosji Władimira) Putina – podkreślił prezydent Ukrainy.

„Traci 30 tys. żołnierzy miesięcznie. (...) To duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny” – ocenił.

Zełenski zaznaczył, że Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na negocjacje. Jednak wobec oporu Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.

Bokserski czar i potęga dronów. Kulisy przemiany Donalda Trumpa Odwilż w relacjach na linii Waszyngton-Kijów? Donald Trump, dotąd sceptyczny wobec ukraińskich wysiłków wojennych, coraz częściej wyraża uznanie dla Wołodymyra Zełenskiego i sukcesów jego armii. Skąd zmiana tonu amerykańskiego prezydenta?

Ważna decyzja Senatu USA

Podczas wtorkowego pobytu w Waszyngtonie Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem oraz uczestniczył w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Tego samego dnia Senat USA przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji. Za kontynuowaniem prac nad dwupartyjnym projektem zagłosowała zdecydowana większość senatorów (86). Dokument nazwano na cześć zmarłego senatora Grahama.

Nie chodzi tylko o pieniądze, o to, jak zakończyć finansowanie przez Rosję tej wojny, ale też jest to mocny sygnał dla Europy, dla Ukrainy, to duże wsparcie dla naszego narodu – mówił Zełenski mediom w Kongresie.

Amerykański senator do Putina: Dni pańskiej wojny są policzone

Po głosowaniu senator Richard Blumenthal skierował mocny przekaz do Władimira Putina.

„Dni pańskiej wojny są policzone. Jest pan po stronie przegrywającej. Lepiej już teraz zasiąść do stołu negocjacyjnego, niż poświęcać kolejne ludzkie życia, marnować następne miliardy, pogrążać własną gospodarkę i niszczyć pozycję Rosji na świecie. Ameryka stoi po stronie Ukrainy” - mówił senator.

Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie ceł do 100 proc. na pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Mówiąc wprost: to właśnie Chiny i Indie są głównymi winowajcami. Kupują zdecydowaną większość rosyjskiej ropy i gazu, w ten sposób finansując rosyjską machinę wojenną – podkreślił Blumenthal.

Trump: To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Zełenskim

Donald Trump po spotkaniu z Zełenskim napisał w mediach społecznościowych: „To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii. Spotkanie przebiegło bardzo dobrze!”. Trump dołączył do wpisu zdjęcia ze spotkania.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podsumowała, że spotkanie było „pozytywne i produktywne”. Rozmowy w Gabinecie Owalnym były zamknięte dla prasy.