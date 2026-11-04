Przełom w USA. Keisha Lance Bottoms rozbiła polityczny szklany sufit

RMF24

To przełomowy moment w historii amerykańskiej polityki. Keisha Lance Bottoms, była burmistrz Atlanty, wygrała wyścig o fotel gubernatora Georgii – poinformowała stacja NBC, powołując się na wyniki wyborów. Tym samym Bottoms zostaje pierwszą Afroamerykanką na stanowisku gubernatora w historii Stanów Zjednoczonych.

Keisha Lance Bottoms pokonała w wyborach Ricka Jacksona, republikańskiego miliardera i biznesmena z branży ubezpieczeń zdrowotnych. Jej zwycięstwo oznacza nie tylko zmianę na stanowisku gubernatora, ale także symboliczny przełom w historii amerykańskiej polityki. Georgia, dotychczas rządzona przez republikanina Briana Kempa, przechodzi w ręce demokratów.

To pierwszy w tym roku wyścig o fotel gubernatora, w którym doszło do zmiany partii rządzącej. Ponadto Keisha Lance Bottoms będzie pierwszą czarnoskórą kobietą, która stanie na czele jakiegokolwiek stanu w USA.

Media: Demokraci odbijają Izbę Reprezentantów. Trump gotów zaakceptować wyniki Partia Demokratyczna zapewniła sobie przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów USA – wynika z dotychczasowych rezultatów wyborów połówkowych, na które powołują się stacje CNN i NBC.

Na Florydzie emocje do ostatniej chwili

W sąsiedniej Florydzie również nie zabrakło emocji. Nowym gubernatorem zostanie Byron Donalds, kongresmen Partii Republikańskiej. Donalds, popierany przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, wygrał zaledwie o niecałe dwa punkty procentowe z Davidem Jollym – byłym kongresmenem, który przeszedł z Partii Republikańskiej do demokratów.

W pozostałych kluczowych stanach nie doszło do większych niespodzianek. Swoje stanowiska utrzymali dotychczasowi gubernatorzy. W Pensylwanii, Nowym Jorku, Illinois oraz Kolorado zwyciężyli demokraci – odpowiednio Josh Shapiro, Kathy Hochul, JB Pritzker i Phil Welser. W Wyoming natomiast wygraną odnotował republikanin Eric Barlow.