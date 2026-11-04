Przełom w USA. Keisha Lance Bottoms rozbiła polityczny szklany sufit

Keisha Lance Bottoms pokonała w wyborach Ricka Jacksona, republikańskiego miliardera i biznesmena z branży ubezpieczeń zdrowotnych. Jej zwycięstwo oznacza nie tylko zmianę na stanowisku gubernatora, ale także symboliczny przełom w historii amerykańskiej polityki. Georgia, dotychczas rządzona przez republikanina Briana Kempa, przechodzi w ręce demokratów.
To pierwszy w tym roku wyścig o fotel gubernatora, w którym doszło do zmiany partii rządzącej. Ponadto Keisha Lance Bottoms będzie pierwszą czarnoskórą kobietą, która stanie na czele jakiegokolwiek stanu w USA.
Na Florydzie emocje do ostatniej chwili
W sąsiedniej Florydzie również nie zabrakło emocji. Nowym gubernatorem zostanie Byron Donalds, kongresmen Partii Republikańskiej. Donalds, popierany przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, wygrał zaledwie o niecałe dwa punkty procentowe z Davidem Jollym – byłym kongresmenem, który przeszedł z Partii Republikańskiej do demokratów.
W pozostałych kluczowych stanach nie doszło do większych niespodzianek. Swoje stanowiska utrzymali dotychczasowi gubernatorzy. W Pensylwanii, Nowym Jorku, Illinois oraz Kolorado zwyciężyli demokraci – odpowiednio Josh Shapiro, Kathy Hochul, JB Pritzker i Phil Welser. W Wyoming natomiast wygraną odnotował republikanin Eric Barlow.