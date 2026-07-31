Przełom w Strefie Gazy? Donald Trump ogłosił historyczne porozumienie

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Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Rada Pokoju pod jego przewodnictwem osiągnęła przełomowe porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia Hamasu i innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. Porozumienie ma być realizowane etapami, a po jego wdrożeniu siły izraelskie wycofają się z regionu.

„Monumentalny krok”

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że kierowana przez niego Rada Pokoju osiągnęła „historyczne porozumienie w sprawie całkowitego rozbrojenia Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy”. „To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA” – podkreślił w swoim serwisie Truth Social.

Rada Pokoju to instytucja powołana przez prezydenta USA, której zadaniem jest nadzorowanie procesu pokojowego w Strefie Gazy.

Nowy rząd palestyński i bezpieczeństwo Izraela

Prezydent Trump zaznaczył, że osiągnięcie porozumienia to ważny etap na drodze do utworzenia nowego rządu palestyńskiego w Strefie Gazy, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju.

„Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych” – zapewnił amerykański prezydent.

Trump dodał, że to element wdrażania 20-punktowego tzw. Planu Trumpa, mającego na celu stabilizację regionu.

Zaskakujące słowa Trumpa o systemach Patriot. Zmienił zdanie? Prezydent USA Donald Trump wyraził wątpliwości dotyczące udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. W rozmowie z „Financial Times” podkreślił, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Porozumienie realizowane etapami

Porozumienie przewiduje stopniowe wdrażanie kolejnych kroków. „Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów” – zapowiedział Trump.

Prezydent przypomniał, że jeszcze rok temu w regionie trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny i przetrzymywanie zakładników. „Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia” – podkreślił.

Trump wyraził wdzięczność dla mediatorów – Egiptu, Kataru i Turcji – oraz swojego zespołu negocjacyjnego. „Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!” – napisał, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 roku.

Sytuacja w Strefie Gazy

Wcześniej tego samego dnia izraelski dziennik „Haarec” informował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Zakłada ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie wojsk izraelskich z około 60 proc. terytorium Strefy Gazy oraz wprowadzenie międzynarodowych sił pokojowych.

Od 10 października 2025 roku w regionie obowiązuje zawieszenie broni, jednak jest ono regularnie naruszane przez izraelskie ataki. Według lokalnych władz od tego czasu zginęło 1214 Palestyńczyków, a strona izraelska informuje o czterech żołnierzach, którzy zginęli w wyniku palestyńskich ataków.

Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego i kolejny krok w kierunku stabilizacji regionu.